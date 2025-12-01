Головна Гроші Економіка
Україні бракує $60 млрд: Гетманцев пояснив, чому МВФ – безальтернативний

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
За словами депутата Гетманцева, МВФ є «якорем», від якого залежать інші міжнародні програми фінансування
фото: glavcom.ua

Держава мусить виконати умови фонду, щоб отримати фінансування на два роки

Україні необхідно продовжувати співпрацю з Міжнародним валютним фондом (МВФ), адже без цього країна не зможе отримати близько $60 млрд, потрібних на найближчі два роки. Про це під часу форуму «Відновлення України: якісні інституції та економічна безпека» заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, передає кореспондент «Главкома».

За словами депутата, МВФ є «якорем», від якого залежать інші міжнародні програми фінансування. Тому уряд буде зважати на вимоги фонду й імплементувати реформи, які МВФ визначив у своєму пресрелізі.

Гетманцев також зазначив, що остаточного тексту меморандуму з МВФ поки ніхто не бачив – навіть він сам. Тому всі законопроєкти, пов’язані з домовленостями, внесе Міністерство фінансів.

«Ми чекаємо на пропозиції від Кабміну і не будемо їм заважати працювати, поки документи не потраплять до комітету», – додав він.

Раніше «Главком» писав, що Євросоюз побоюється, що Міжнародний валютний фонд припинить допомогу, якщо Бельгія відмовиться підтримати репараційний кредит на суму 140 млрд євро для України. Відмова Бельгії підтримати кредит Євросоюзу для України може спонукати МВФ заблокувати фінансову підтримку цієї країни, що призведе до втрати довіри до економічної життєздатності України, попереджають у ЄС.

До слова, Європейський Союз може взяти на себе спільне боргове зобов’язання на десятки мільярдів євро для підтримки України, якщо не вдасться використати заморожені активи Росії, які Бельгія відхилила. Варіант спільного боргу розглядають як «план Б» для уникнення фінансової кризи в Києві на початку 2026 року.

Теги: МВФ кредит Бельгія фінансування Україна Данило Гетманцев Європейський Союз втрати

