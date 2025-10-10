Дитяче Євробачення-2025. У «Дії» стартувало голосування за переможця нацвідбору

Участь у голосуванні можуть узяти всі охочі віком від 14 років

У застосунку «Дія» відкрилося голосування за представника України на Дитячому Євробаченні-2025. Свій голос можна віддати з 10:00 10 жовтня до 10:00 12 жовтня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Дії».

Участь у голосуванні можуть узяти всі охочі віком від 14 років. Для цього потрібно відкрити застосунок «Дія», обрати розділ «Сервіси», у ньому натиснути на пункт «Опитування» та позначити одного з фіналістів Нацвідбору на Дитяче Євробачення 2025.

До фіналу потрапили шестеро виконавців, в тому числі дует. Їх треки обрали серед безпрецедентної кількості заявок – 510. Це майже на дві сотні більше, ніж торік.

Хто може стати представником України на Дитячому Євробаченні-2025:

Лікерія Чирва – «Не така як всі»;

Ольга Нестерко – «Зозуля»;

Софія Нерсесян – «Мотанка»;

Злата Іванів і Владислав Васицький – «Зоряний час»;

Всеволод Скрима – Young heart;

Ангеліна Глогусь – «Моє серце»;

Другий етап голосування відбудеться під час прямого ефіру фіналу 12 жовтня о 18:00. Глядачі зможуть підтримати свого фаворита ще раз або змінити вибір.

Переможця визначать за сумарними балами журі (50%) та глядачів (50%). Вже відомо у якому порядку виступатимуть претенденти на участь у Дитячому Євробаченні-2025, фінал якого відбудеться 13 грудня в Тбілісі. Цьогорічна сцена Нацвідбору матиме форму діаманта – символу таланту, чистоти та природного сяйва.

До слова, пісенний конкурс Дитяче Євробачення-2025 пройде в столиці Грузії без акредитованих представників преси. Журналістам та блогерам, які висвітлюватимуть подію, не будуть допомагати в координації з делегаціями для інтерв'ю.