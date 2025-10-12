Головна Скотч Шоу-біз
Україна обрала представника на Дитяче Євробачення-2025 (відео)

Рома Семикін
glavcom.ua
Рома Семикін
Оголошення результатів Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025
скриншот: Youtube/eurovisionukraine

Фінал міжнародного пісенного конкурсу пройде 13 грудня в грузинському Тбілісі

Завершився фінал Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025. Переможницею з композицією «Мотанка» стала десятирічна Софія Нерсесян. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Мовлення».

Від журі Софія отримала 5 балів, а від глядачів – максимальні 6. Загалом у глядацькому голосуванні у застосунку «Дія» взяла участь рекордна кількість під час фіналу Нацвідбору на Дитяче Євробачення — понад 190 тис. користувачів додатка. Глядацьке онлайн-голосування у два етапи відповідно до практики міжнародного пісенного конкурсу: за два дні до фіналу Національного відбору та під час трансляції.

До складу журі увійшли: співак Влад Дарвін (Vlad Darwin), генеральна продюсерка музичних телеканалів «М1» та «М2» Натела Чхартішвілі-Зацаринна та співачка Мішель Андраде (Michelle Andrade). Ведучими фіналу незмінний коментатор Євробачення в Україні Тімур Мірошниченко, співачка Маша Кондратенко та ведуча відеоблогу «Євробачення Україна» Анна Тульєва.

Результати Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025
Результати Нацвідбору на Дитяче Євробачення-2025
скриншот: YouTube/eurovisionukraine

Софія Нерсесян з Києва. Волонтерка, активно бере участь у благодійних концертах. Має вірменсько-українське походження. Пробувала свої сили у Нацвідборі 2024 року. Пісня «Мотанка» – про найпотужніший український оберіг, який матері при народженні дарують своїм дітям. А під час війни це набуває ще більшої сили, бо існує легенда, що коли небезпека наближається до дитини – у мотанки світяться ниточки. Пісню створила музична продюсерка Нацвідбору Дитячого Євробачення, виконавиця Світлана Тарабарова.

Раніше «Главком» писав, що переможці Євробачення-2024 стали свідками атаки росіян та вийшли на зв'язок з київського укриття.

