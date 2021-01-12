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    Культура

    Різдвяний концерт «Як звучить Україна»: унікальні колядки та щедрівки у виконанні відомих зірок

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    Концерт показав культурне розмаїття України - Різдвяний концерт «Як звучить Україна»: унікальні колядки та щедрівки у виконанні відомих зірок
    Концерт показав культурне розмаїття України

    На глядачів чекали два особливих твори: один присвячений Криму, інший – Донбасу

    6 січня на телеканалі «Україна 24» презентували різдвяний проєкт «Як звучить Україна». Відомі українські зірки разом з «International Freedom Orchestra»  виконали улюблені колядки та щедрівки в унікальних джазових обробках. Автором ідеї та продюсером проєкту є засновниця культурного фонду Yellow Blue Strategy та народний депутат України Ліза Ясько. 

    Концерт показав культурне розмаїття нашої країни. Символічно, що колядки та щедрівки виконували артисти з різних куточків України. На глядачів чекали два особливих твори: один присвячений Криму, інший – Донбасу. 

    Весь концерт та окремі музичні номери вже можна переглянути у мережі.

    Різдвяні пісні у джазовому аранжуванні наживо виконували Христина Соловій, Tayanna, Jerry Heil, Тарас Тополя і «Антитіла», Альоша, Олег Скрипка та «Воплі Відоплясова», Анастасія Багінська, Дмитро Шуров (Pianoбой), Анна та Ангеліна Завальські (The Alibi Sisters), Ельзара Баталова, а також Камерний дівочий хор КССМШ імені Миколи Лисенка.

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    Різдвяний концерт «Як звучить Україна»: унікальні колядки та щедрівки у виконанні відомих зірок
    Різдвяний концерт «Як звучить Україна»: унікальні колядки та щедрівки у виконанні відомих зірок
    Різдвяний концерт «Як звучить Україна»: унікальні колядки та щедрівки у виконанні відомих зірок
    Різдвяний концерт «Як звучить Україна»: унікальні колядки та щедрівки у виконанні відомих зірок
    Різдвяний концерт «Як звучить Україна»: унікальні колядки та щедрівки у виконанні відомих зірок
    Різдвяний концерт «Як звучить Україна»: унікальні колядки та щедрівки у виконанні відомих зірок
    Різдвяний концерт «Як звучить Україна»: унікальні колядки та щедрівки у виконанні відомих зірок
    Різдвяний концерт «Як звучить Україна»: унікальні колядки та щедрівки у виконанні відомих зірок
    Різдвяний концерт «Як звучить Україна»: унікальні колядки та щедрівки у виконанні відомих зірок
    Різдвяний концерт «Як звучить Україна»: унікальні колядки та щедрівки у виконанні відомих зірок

    «Я пишаюсь бути частиною такого важливого проєкту і впевнений, що наші джазові інтерпретації колядок розійдуться по всій Україні і вже в наступному році ми почуємо рімейки і парафрази цих аранжувань по всіх куточках країни. Команда змогла не тільки створити якісний музичний контент, але і так само розповісти глядачам історію цих пісень, розкрити генетику українських колядок та щедрівок. Насправді цей проєкт став спробою хоча б на півтори години об'єднати всю Україну не турецькими серіалами, а українською музикою. Хіба це не те, про що так багато говорять останні сім років і чого так мало роблять насправді?», – прокоментував музичний продюсер Дмитро Саратський

    Теги: Різдвяні свята Pianoбой концерт Воплі Відоплясова Олег Скрипка
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