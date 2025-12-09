В Іспанії жінку звільнено, бо вона приходила на роботу надто рано

Суд Аліканте визнав законним звільнення співробітниці, яка постійно порушувала графік

Іспанська жінка подала до суду на компанію, в якій вона працювала, через своє звільнення. Причина звільнення є парадоксальною: вона регулярно приходила на роботу набагато раніше встановленого часу. Про це пише «Главком» із посиланням на odditycentral.com.

Виявляється, якщо спізнення може бути підставою для звільнення, то прихід надто рано також може стати серйозною проблемою для роботодавців. Молода жінка, яка працювала у службі доставки в Аліканте, дізналася про це на власному досвіді.

Співробітниця, чий контракт передбачав початок робочого дня о 7:30 ранку, мала звичку прибувати на робоче місце між 6:45 та 7:00 ранку. Це означало, що вона починала свою зміну раніше за своїх колег, що викликало невдоволення керівництва.

Вперше жінку попередили про її «звичку» у 2023 році, але вона продовжувала ігнорувати зауваження.

На початку 2025 року начальник вирішив звільнити її за «дуже серйозний проступок». Роботодавець стверджував, що, прибуваючи надто рано, співробітниця не мала завдань для виконання і, отже, не робила жодного внеску у роботу компанії.

Працівниця оскаржила рішення про звільнення у соціальному суді Аліканте. Проте, на її подив, суд став на бік роботодавця. Суд ухвалив, що, неодноразово ігноруючи попередження керівництва, працівниця негативно вплинула на стосунки довіри та лояльності між працівником та роботодавцем.

Мораль історії, як зазначають ЗМІ: намагайтеся приходити вчасно, а не надто рано.

