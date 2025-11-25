Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Польща має визнавати одностатеві шлюби, укладені в інших країнах – Європейський суд

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
google social img telegram social img facebook social img
Польща має визнавати одностатеві шлюби, укладені в інших країнах – Європейський суд
Польща відмовила одностатевій парі у реєстрації шлюбу
фото з відкритих джерел

Причиною розгляду питання стала відмова Польщі зареєструвати одностатевий шлюб, укладений у Німеччині

Європейський суд справедливості постановив, що Польща має визнавати одностатеві шлюби, укладені в інших країнах ЄС. Відмова від цього порушує права громадян ЄС на повагу до приватного життя та свободу пересування. Про це пише «Главком» із посиланням на рішення Суду Європейського Союзу.

Це рішення прийняли у зв’язку з інцидентом, коли польській парі, яка одружилася у Берліні у 2018 році, відмовили у реєстрації шлюбу в Польщі «на підставі того, що польське законодавство не дозволяє шлюби між особами однієї статі».

«Відмова визнавати шлюб між двома громадянами Союзу суперечить праву ЄС, оскільки порушує свободу та право на повагу до приватного і сімейного життя», – йдеться у заяві Європейського суду. Тому у суді ЄС зауважили, що подружжя, як громадяни ЄС, мають право на свободу пересування та проживання на території держав-членів, а також правом вести нормальне сімейне життя під час реалізації цієї свободи та після повернення до своєї держави-члена походження.

Тож суд вважає, що подібна відмова суперечить правилам ЄС. Крім цього, це не лише порушує свободу пересування та проживання, а також право на повагу до приватного та сімейного життя.

Раніше «Главком» розповідав, що між Польщею та Ізраїлем загострилася суперечка через допис, оприлюднений офіційною ізраїльською установою, яка займається вшануванням пам’яті жертв Голокосту. Цей допис викликав значний резонанс і спричинив вимогу польських чиновників щодо його коригування.

Повідомлялося, що Польща закриває останнє консульство Росії. Під час виступу перед Сеймом Сікорський зазначив, що Польща відкликає згоду на функціонування консульства, і офіційне повідомлення буде направлено російській стороні найближчим часом. Попри це, міністр підкреслив, що Польща не планує повного розриву дипломатичних відносин з Росією. У відповідь на це, речниця російського Міністерства закордонних справ Марія Захарова заявила, що Москва скоротить дипломатичну присутність Польщі в Росії.

Читайте також:

Теги: суд Польща одностатеві шлюби Європейський Союз

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Через позицію Ради Європи Україна не може позбавитися зобов’язань «захищати російськомовних»
«Культурна капітуляція»? ЄС захищає… російську мову в Україні
30 жовтня, 23:15
За словами дипломата, інцидент став шостим випадком наруги над українською символікою у місті за рік
У Польщі вандали зірвали український прапор із консульської будівлі
27 жовтня, 17:05
Попри оновлену угоду з ЄС, Польща зберігає заборону на імпорт української пшениці та кукурудзи
Імпорт української пшениці та кукурудзи. Польща зробила нову заяву
30 жовтня, 13:49
ЄС шукає тимчасові рішення для підтримки України через затримки з «репараційним кредитом»
ЄС шукає тимчасові рішення для підтримки України через затримки з «репараційним кредитом»
4 листопада, 22:21
У разі виявлення різниці в оплаті праці між жінками та чоловіками, компанії повинні будуть компенсувати це працівникам
Польща змінить правила оплати праці та найму – що треба знати українцям
5 листопада, 10:44
Шимон Головня підписав заяву про відставку
Спікер Сейму Польщі подав у відставку
13 листопада, 18:38
Сійярто закликав ЄС не давати гроші Україні
Сійярто закликав ЄС призупинити фінансову допомогу Україні після корупційного скандалу
20 листопада, 13:48
Жодна угода не є ідеальною, але її потрібно укласти якомога швидше, вважають у США
Зеленському висунули ультиматум щодо мирної угоди: деталі від The Guardian
22 листопада, 15:51
Ставицький був міністр енергетики та вугільної промисловості України за часів президентства Януковича
Суд відмовив батьку ексміністра енергетики часів Януковича у поверненні 48 кг золота
Вчора, 10:36

Соціум

Франція затримала останнього підозрюваного у пограбуванні Лувру
Франція затримала останнього підозрюваного у пограбуванні Лувру
Польща має визнавати одностатеві шлюби, укладені в інших країнах – Європейський суд
Польща має визнавати одностатеві шлюби, укладені в інших країнах – Європейський суд
У Варшаві демонтовано намет з пропагандою РФ, організатора відправлено до психлікарні (фото)
У Варшаві демонтовано намет з пропагандою РФ, організатора відправлено до психлікарні (фото)
Україна вразила нафтотермінал та базу ВМС РФ: нові подробиці
Україна вразила нафтотермінал та базу ВМС РФ: нові подробиці
Шеф-кухар розповів про звички молоді, які «вбивають» ресторанний бізнес
Шеф-кухар розповів про звички молоді, які «вбивають» ресторанний бізнес
РФ представила новий державний словник, створений за участі РПЦ
РФ представила новий державний словник, створений за участі РПЦ

Новини

В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
Вчора, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00
Україна та США розпочинають консультації щодо миру у Швейцарії – Умєров
22 листопада, 13:18
«Євробачення» змінює правила голосування після скандалу з Ізраїлем
22 листопада, 01:58

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua