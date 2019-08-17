Сьогодні, 17 серпня – день народження Кузьми «Скрябіна»



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17 серпня – день народження Кузьми «Скрябіна»

Сьогодні міг би виповнитися 51 рік «простому чуваку», який увійшов в історію української музики

Кузьмі Скрябіну виповнився б 51 рік. Легендарний український співак, лідер гурту «Скрябін» міг достукатися до серця кожного.

Після трагічної загибелі геніального музиканта Андрія Кузьменка минуло понад чотири роки. Але звикнути до цієї думки українці не можуть і досі, повідомляє СТБ.

Творчість Кузьми зачіпає з перших секунд навіть тих, хто раніше був з ним не знайомий.

Пісні Кузьми близькі кожному. Слухаючи «Старі фотографії», завжди згадуєш про друзів і веселі історії, після пісні «Мам» мимоволі телефонуєш рідним і близьким… А скільки шкільних «медляків» станцьовано під «Випускний»!

Завдяки композиціям Скрябіна молоді артисти розкривають не тільки свій голос, а й відкривають глядачеві душу.

Крім душевних пісень, Андрій Кузьменко вражав і своєю простотою. Як зауважують близькі люди артиста, він ніколи не страждав на зіркову хворобу і був «своїм чуваком» для кожного.

Кузьма ніколи не виставляв особисте життя на загальний огляд, був хорошим сім’янином, турботливим чоловіком і батьком. Мудрі цитати і смішні висловлювання Кузьми стали улюбленими афоризмами для багатьох.

«Кожен поважаючий себе українець повинен хоч раз у житті посадити дерево, виростити сина і з’їздити до Єгипту», – жартував співак.

Артист часто піднімав питання про справжній патріотизм, писав пісні про любов до Батьківщини і висловлював свою справжню громадянську позицію – без фальші.

Творчість Кузьми була чимось більшим, ніж просто музикою. Він встиг записати близько 20 студійних альбомів і випустити понад 60 кліпів.

Нагадаємо, алею зірок у Києві доповнили «Другою рікою» та Скрябіним.