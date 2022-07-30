Стало відомо де під час війни перебуває Софія Ротару

Співачка поїхала з України та «перехитрила всіх»

Співачка Софія Ротару, що викликала гнів своїм мовчанням про війну Росії проти України, зараз перебуває в Сполучених Штатах Америки. Про це Blitz розповів продюсер Леонід Дзюник. На його думку, таким своїм кроком Софія Михайлівна «перехитрила всіх».

Оскільки артистка з початком війни підтримала Україну, то на офіційному рівні до неї не може виникнути жодних питань. Колись вона відмовилася від російського громадянства, яке їй пропонував видати Путін, і цим залишилася чесна перед своїми шанувальниками.

«Вона поїхала, мешкає в Америці, але продовжує залишатися громадянкою України. А для тих, хто виріс у Радянському Союзі, вона залишається Ротару, яка заспівала: «Я, ти, він, вона! Разом – ціла країна», – сказав Дзюник.

Раніше «Главком» писав, що онука Софії Ротару – Соня Євдокименко – також живе у США. А її старший брат Анатолій Євдокименко на своїй сторінці у соцмережі днями виставив фото із Парижа.