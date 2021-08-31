Столичний Театр юного глядача отримав нового керівника

За посаду директора-художнього керівника Театру на Липках тривали справжні баталії

Переможцем конкурсу на заміщення посади директора-художнього керівника театрально-видовищного закладу культури «Київський академічний театр юного глядача на Липках» визначено директора театру «Актор» В’ячеслава Жилу. Про це повідомляє департамент культури Київської міської державної адміністрації.

В'ячеслав Жила народився 4 квітня 1986 року у місті Чернігів в родині режисера-постановника та актора, заслуженого діяча мистецтв України В'ячеслава Миколайовича Жили. Вищу освіту здобув у Київському університеті театру, кіно і телебачення ім. Карпенка-Карого за спеціальністю «Театральне мистецтво» (2008 рік).

Працював у Національному академічному театрі російської драми ім. Лесі Українки заступником начальника служби організації та обслуговування гладачів; також був заступником директора у театральній агенції «Прем'єра».

У 2013 році заснував з партнерами театрально-концертну агенцію RB Group. За п'ять років свого існування RB Group, під керівництвом продюсера Слави Жили, створила та реалізувала на провідних київських сценах близько 150 вистав та концертів, серед яких власні антрепризи за участі зірок українського театру, кіно і телебачення.

У 2016 році заснував театральну школу «Сверхзадача», де акторську майстерність викладають провідні актори київських театрів та українського кінематографу. Художній керівник студії – народний артист України Олексій Вертинський.

У травні 2017 року В'ячеслава Жилу було призначено директором та художнім керівником театру «Актор». Він розробив маніфест, за яким театр живе і сьогодні. Зараз «Актор» розвивається у чотирьох напрямках: Актор. Класика, Актор.Underground, Актор.Kids та Актор. Домашній театр.

Раніше директорка департаменту культури Київської міської державної адміністрації Яна Барінова заявила про тиск на неї через конкурс на посаду директора-художнього керівника Театру на Липках. Посадовиця повідомила, що отримала «більше 20 дзвінків від дуже «впливових» людей з вимогами різного ступеня нахабності «не чіпати Гирича» – чинного очільника Київського академічного театру юного глядача.

До слова, Київський Національний театр імені Івана Франка, який історично називають «першою сценою України», 20 серпня відкрив 102-й сезон.