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Федерація шахів Росії організовує показ пропагандистського фільму про окупацію Маріуполя

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Федерація шахів Росії організовує показ пропагандистського фільму про окупацію Маріуполя
Показ пропагандистського фільму відбудеться 17 лютого

Фільм «Біля краю безодні» розповідає про батальйон «Сомалі»

Федерація шахів Росії анонсувала показ пропагандистського фільму «Біля краю безодні», який присвячений окупації РФ Маріуполя

«Федерація шахів Росії запрошує всіх любителів шахів віком від 18 років на перегляд документального фільму «На краю безодні». Це історія бойового шляху донбаського штурмового батальйону «Сомалі» під час операції зі звільнення Маріуполя навесні 2022 року, розказана від першої особи. Показ відбудеться 17 лютого 2025 р. о 19.00 у Центральному будинку шахіста за адресою: м. Москва, Гоголівський бульвар, 14», – зазначається на офіційному сайті Федерації шахів Росії.

Нагадаємо, Сили оборони ліквідували окупанта Вадима Ямбаршева – він грав у футбол на аматорському рівні, а також проходив службу у військовій частина 25594, яка причетна до обслуговуванням Стратегічних ядерних сил Росії. Про це інформує Watchers.

Зазначається, що Ямбаршев народився 6-го лютого 1999 року. У 2015-2017 роках грав у складі команди «Кукнур» (село Кукнур, республіка Марій Ел). 

Ця команд грає турніри аматорського рівня. Зокрема, «Кукнур» є багаторазовим призером чемпіонату Сернурського району.

Ямбаршева поховали 20 січня 2025 року, але зник безвісти він ще восени минулого року.

ЗМІ вдалося знайти допис про розшук окупанта в соціальній мережі Вконтакте, залишений, скоріше за все, кимось з його батьків 26-го грудня 2024 року.

«Шукаю сина – Ямбаршева Вадима Леонідовича, 06.02.1999 р.н. Позивний «Кеша» в/ч 25594. 31.10.24 відправили на завдання, 02.11.24 не вийшли на зв’язок на Торецькому напрямку. Хто бачив чи воював з ним – напишіть, будь ласка, дякую» , – йшлося у дописі.

Згідно з інформацією BBC, військова частина 25594 (саме про неї йдеться мова у дописі про розшук Ямбаршева) також відома, як арсенал 12-го головного управління Міністерства оборони росії, яке займається обслуговуванням Стратегічних ядерних сил РФ. 

Сама частина розташована у місті Вологда-20.

Як повідомлялося, захисниками України у Курській області був ліквідований окупант Олександр Рудь – дворазовий чемпіон світу, чотириразовий чемпіон Європи та багаторазовий чемпіон Росії з шотокан карате-до.

Зазначається, що також у РФ Рудю був присвоєний спортивний розряд «майстер спорту міжнародного класу».

Наразі в соціальних мережах, російських ЗМІ та на сайтах спортивних федерацій відсутня точна інформація про дату, місце та обставини загибелі Рудя. Ймовірно, це пов’язано з тим, що окупанта було ліквідовано на території Курської області.

2 лютого у російському Майкопі був проведений турнір, присвячений пам’яті окупанта Рудя. У коментарі до відео з турніру росіяни вперше визнали, що загарбник був ліквідований на території Курської області.

Теги: шахи війна Маріуполь росія пропаганда Донеччина

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