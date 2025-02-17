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«Камінь, папір, ножиці»: чому варто подивитися фільм, який отримав премію BAFTA

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Олександр Рудинський у головній ролі у фільмі «Камінь, папір, ножиці»
скриншот відео

Стрічка «Камінь, папір, ножиці» режисера Франца Бьома присвячена повномасштабному вторгненню в Україну

Короткометражний фільм Франца Бьома «Камінь, папір, ножиці» про перші дні широкомасштабної війни в Україні, у якому головну роль виконав український актор Олександр Рудинський, отримав престижну премію BAFTA у категорії  «Найкращий короткометражний фільм». Про це повідомила Національна спілка кінематографістів України. 

«Главком» розповідає,  усе, що відомо про цей фільм та чому його варто подивитися.

Про що розповідає стрічка Франца Бьома

Стрічку знято на основі реальних подій. Головний герой – 18-річний Іван, батько якого працює хірургом.

Головний герой картини, 18-річний Іван та його батько, який працює хірургом
Головний герой картини, 18-річний Іван та його батько, який працює хірургом
фото: скриншот відео

З перших днів російського вторгнення батько Івана починає оперувати поранених військових і цивільних, рятуючи їхні життя. Операції він проводить у бункері, проте інформація про сховище доходить до російських окупантів.

Щоб захистити свою сім'ю та поранених, Іван бере до рук зброю і вирушає на поле бою.

Українські актори у фільмі «Камінь, ножиці, папір»

Головну роль виконав український актор Олександр Рудинський. Він народився 23 липня в місті Миколаєві. У
2018 році закінчив Київський Національний університет театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого (майстерня Дмитра Богомазова). З 2018 року є актоом Національного театру імені Івана Франка.

Олександр Рудинський виконав головну роль у фільмі
Олександр Рудинський виконав головну роль у фільмі
фото: Віталій Ванца, Facebook

«Я присвячую цю нагороду своєму другу, Жені Світличному, який загинув на війні за п’ять днів до початку зйомок. А також усім, хто захищає та робить мою країну незалежною. Слава Україні!»  – сказав актор на Церемонії вручення премії. 

Рудинський не єдиний український актор, який взяв участь у зйомках фільму. У фільмі знімалися й інші українські актори – Сергій Калантай, Юрій Радіонов та Олександр Яценко.

Актор Сергій Калантай виконав роль роль хірурга, батька Івана. Калантай народився 31 травня 1964 року в Києві. У 1985 році закінчив Київський театральний інститут імені Карпенка-Карого (курс професорки нар. арт. України В. І. Зимньої). Протягом 1985-1992 років працював у Київському театрі на Подолі. З 1996 року співпрацював з мюнхенськими театрами Fisch&Plastik та Viel Lärm um Nichts (Німеччина).

З 1998 року викладав акторську майстерність у приватній театральній школі Athanor Akademie (м. Бурггаузен) і Otto Falkenberg schule (м. Мюнхен). У 2003 році закінчив Вищу німецьку акторську школу DSA (м. Мюнхен) за спеціальністю «медіа-режисер і актор TV та радіо».

З 2008 року – актор мюнхенського театру Fisch&Plastik. З 2016 року актор Національного академічного драматичного театру ім. Івана Франка. З 2020 року викладає в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенко-Карого. З 2022 року Керівник і Майстер кіноакторського курсу МАК (майстерність актора кіно).

Починаючи з 2007 року, активно запрошується в українські, російські та білоруські художні кінострічки. У його доробку вже понад 100 ролей.

Із 2023 року є членом Правління Національної спілки кінематографістів України, з 2024 року – Народний артист України. Мешкає в Києві та Мюнхені.

Олександр Рудинський та Сергій Калантай є акторами Національного театру імені Івана Франка
Олександр Рудинський та Сергій Калантай є акторами Національного театру імені Івана Франка
фото: Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка

Також у стрічці знявся український актор театру Юрій Радіонов, він зіграв пораненого військового на ім'я Микола. Роль іншого військового, Анатолія, виконав актор Олександр Яценко.

Команда фільму

Режисером фільму став 26-річний британець німецького походження Франц Бьом. У 2019 році Бьом зняв стрічку «Щасти» про хлопця з сиротинця, який виграє велику суму грошей у лотереї (фільм виграв у номінації «Найкраща операторська робота» на Британському фестивалі незалежного кіно).

Операторкою фільму стала тайванка Сьєн Ю Ніу. До цього вона закінчила Національну школу кіно і телебачення (NFTS) та Лондонську кіношколу, де отримала нагороду Panalux за видатну операторську роботу за гонконзький короткометражний фільм «Знизу» (Underneath, 2020).

Світова прем'єра фільму відбулася на кінофестивалі Show Me Shorts у 2024 році, який проходив у межах відбіркового конкурсу на здобуття кваліфікації на премію «Оскар».

Де дивитися фільм безкоштовно

Переглянути короткометражний фільм «Камінь, папір, ножиці» можна на офіційній сторінці премії BAFTA у YouTube за посиланням.  

Нагадаємо, у Лондоні відбулася церемонія вручення премії BAFTA. Перемогу в категорії «Найкращий британський короткометражний фільм» здобула стрічка «Камінь, ножиці, папір». У стрічці знялися такі українські актори як Олександр Рудинський, Сергій Калантай, Юрій Радіонов та Олександр Яценко.  

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Теги: батько фільм премія актор

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