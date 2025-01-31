Смертність в Україні торік майже втричі перевищила народжуваність

Народжуваність в Україні зменшилася на 5,7% у порівнянні з 2023 роком

Найбільша кількість смертей спостерігається в Одеській, Харківській та Львівській областях

У 2024 році в Україні було зафіксовано 495,09 тис. смертей. Це у 2,8 раза більше за кількість народжень – 176,78 тис. Про це йдеться у звіті Міністерства юстиції.

У порівнянні з 2023 роком, народжуваність зменшилася на 5,7% (на 10,71 тис.), а смертність знизилася лише на 0,2% (на 1,15 тис.). У другому півріччі 2024 року в Україні спостерігається покращення демографічних показників: кількість народжень зросла на 1,6% – до 89,02 тис., а число смертей зменшилося на 2,7% – до 244,12 тис.

Найбільше народжень зафіксовано у Львівській (15 642) та Київській (10 222) областях, а також у місті Київ (19 706). Водночас найбільша кількість смертей спостерігається в Одеській (32 147), Харківській (34 883) та Львівській (31 416) областях.

У різних областях України спостерігається значна різниця в показниках відношення кількості зареєстрованих померлих до кількості народжених. Найгірша ситуація фіксується в Херсонській та Донецькій областях, де цей показник досягає 11 та 8,5 раза відповідно. Погіршення ситуації спостерігається також у Запорізькій (4,7 раза), Сумській (4,7 раза), Харківській (4,5 раза) та Чернігівській (4,4 раза) областях.

Натомість найкращі результати мають Рівненська область (1,6 раза), Закарпатська та Волинська області (по 1,7 раза), а також Київ (1,8 раза). Чернівецька область 1,9 раза, а Львівська – два рази.

Згідно з нещодавно схваленою Стратегією демографічного розвитку України на період до 2040 року, чисельність населення в країні може скоротитися до 28,9 млн осіб до 2041 року та до 25,2 млн осіб до 2051 року. На початок 2022 року населення України становило 42 млн осіб, а на липень 2024 року – 35,8 млн осіб (31,1 млн на підконтрольних територіях).

Нагадаємо, кількість населення на підконтрольній Україні території становить 29 млн людей.

До слова, в Україні перед повномасштабним вторгненням на одну жінку дітородного віку припадала 1,2 дитини, після початку повномасштабного вторгнення – 0,9. Цей показник третій з кінця у світі.