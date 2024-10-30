Монумент демонтували через скарги місцевих жителів

В Ульяновській області на пам'ятнику ветеранам бойових дій, учасникам локальних воєн і збройних конфліктів зобразили солдата НАТО. Як пише Telegram-канал Astra, урочисте відкриття монумента відбулося ще 22 жовтня, його встановили в населеному пункті Силікатний.

Місцеві жителі помітили, що зображений на пам’ятнику військовослужбовець одягнений у форму Північноатлантичного Альянсу, а також тримає в руках американську зброю.

Z-громадський діяч Данило Ібетов написав у мережі, що так було задумано, адже йдеться про «трофейні» автомати М16 і М4. Уже незабаром скандальний пам'ятник демонтували.

Раніше губернатор Вологодської області РФ Георгій Філімонов заявив, що в обласному центрі Вологді встановлять пам'ятник Йосипу Сталіну. За словами чиновника, «це запит з боку громадськості».

Також у Санкт-Петербурзі росіяни встановили пам’ятник Пригожину.

Крім того, у Кіровській області РФ під час реконструкції радянського пам’ятника «воїну-визволителю» вирішили поміняти скульптуру. Щоб не знищувати демонтований монумент, викопали спеціальну могилу, в якій з почестями його «поховали».