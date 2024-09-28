В Одесі активісти демонтувати орден Леніна (відео)

З третьої спроби одеські активісти демонтували два макети ордену Леніна та радянської зірки

Сьогодні, 28 вересня, в Одесі активісти демонтували барельєф ордена Леніна та медаль «Золота зірка» з площі 10 квітня. Про це повідомив громадський діяч Дем’ян Ганул.

Активісти наголосили, що орден Леніна не несе жодної культурної цінності.

Активісти разом з Ганулом добили Леніна на площі 10 Квітня в Одесі, поліція вже не реагує pic.twitter.com/HM8vkeRB3D — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 28, 2024

«Сьогодні з третьої спроби силами активної громадськості Одеси було демонтовано два макети ордену Леніна та радянської зірки, символіки які чітко підпадають під декомунізацію, та не несуть жодної культурної цінності. Ми зробили місцевій владі послугу, незважаючи на адміністративні протоколи від поліції, демонтаж було виконано», – написав активіст.

Нагадаємо, що 22 вересня, в Одесі громадський діяч Дем’ян Ганул та голова ГО «Зелений лист» Владислав Балінський намагалися демонтувати барельєф ордена Леніна та медаль «Золота зірка» з площі 10 квітня. Однак тоді поліція склала на чоловіків адмінпротокол за дрібне хуліганство.

До слова, голова Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що в Одесі знесуть пам’ятник російському поету Олександру Пушкіну. Це рішення суперечить заяві мера Одеси Геннадія Труханова від 23 серпня, який стверджував, що пам'ятник не можна зносити через його внесення до реєстру ЮНЕСКО як частину культурної спадщини.