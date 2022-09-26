У Кропивницькому відбувся театральний фестиваль «Вересневі самоцвіти» (фото)

Цього року фестиваль «Вересневі самоцвіти» відбувся під гаслом «Музи не мовчать»

Попри війну, сигнали повітряної тривоги та загрозу обстрілів, у Кропивницькому відбувся 52-ий театральний фестиваль «Вересневі самоцвіти». Протягом тижня на сцені Кіровоградського академічного обласного українського музично-драматичного театру виступали запрошені евакуйовані колективи з Маріуполя та Харкова, а також запрошені театральні колективи з Чернігова, Вінниці, Києва.

Цього року, в умовах російської агресії проти України, свято відбулося під гаслом «Музи не мовчать». Фестиваль пройшов без анонсів і афіш, а квитки не продавали у касі.

Відкрила фестиваль вистава Донецького академічного обласного драматичного театру (м. Маріуполь) «Крик нації» про життя і долю закатованого радянським режимом поета-дисидента Василя Стуса. Це саме той театр, що став відомим на весь світ, коли у березні на його будівлю скинули авіабомбу. Поміж сотень людей, які того дня шукали прихисток у «драмі», були й актори, які вийшли на сцену кропивницького театру 20 вересня.

«Трупа Донецького обласного драмтеатру вперше в Театрі корифеїв – і це для нас велика честь. Ми знайшли в собі сили повернутися після виїзду до Ужгорода трохи назад, до центральної частини України, де загроза обстрілів більша. Ви можете собі уявити, наскільки це було для нас психологічним бар’єром», – розповіла керівниця обласного Донецького театру Людмила Колосович.

У рамках свята «Вересневі самоцвіти» також було представлено спільний проєкт Харківського державного академічного українського драматичного театру («Березіль»), який наразі знаходиться в евакуації, та Вінницького обласного академічного українського музично-драматичного театру «Хлібне перемир’я» за драмою Сергія Жадана. Вистава розповідає про історію двох братів, яка відбувається влітку 2014 року у Донецьку. До речі, сам автор брав участь у створенні постановки, робив коректуру в процесі у співпраці з режисером постановником Олександром Ковшуном. Харківський театр евакуювався з-під обстрілів 3 березня. Саме вінницькі театрали надали прихисток харків’янам і тепер вони дають свої вистави разом.

«Для мене подібні фестивалі – це таке заземлення. Ми дуже вдячні тим, хто профінансував «Вересневі самоцвіти» і організував їх. Можливо, це зараз ще більше потрібно, ніж у мирні часи – і глядачам, і акторам», – додала керівниця літературно-драматургійної частини Харківського театру Маргарита Корнющенко.

Щодо проведення цьогоріч в організаторів фестивалю були сумніви. Питання безпеки та фінансування стояли на першому плані. Проте рада сільськогосподарських підприємств Кіровоградської області, місцеві підприємці та нардепи, благодійний Фонд Родини Довгих і інші меценати зголосилися фінансово підтримати участь у фестивалі театрів з інших міст, а сам захід завдяки такій підтримці, пройшов без жодної копійки з обласного бюджету.

«Підтримка української культури – це про підтримку українського духу і збереження нашої ідентичності. Коли росіяни руйнують наші міста, надважливо боротись за те, що робить нас українцями – наш культурний код, який їм ніколи не вдасться зруйнувати. Наш Фонд всі місяці війни підтримує жителів Харкова: ми відправили понад 15 тонн продуктів на Салтівку, корма тваринам в Зоопарк «Фельдман Екопарк», інфраструктура якого була знищена в перші дні нападу. І коли до Олеся Довгого звернулись організатори Фестивалю ми одразу погодились допомогти та підтримати фінансово презентацію спільного проєкту Харківського та Вінницького драмтеатрів в рамках ”Вересневих самоцвітів. Дякую всім благодійникам і бізнесам, які об’єднались у цьому заході», – ділиться Оксана Гуляєва, директор Фонду Родини Довгих «Можемо Разом».

В театральному фестивалі також взяли участь Київський академічний драматичний театр на Подолі з виставою «Сто тисяч» в постановці Віталія Малахова, Чернігівський обласний академічний український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка з виставою «Приборкання норовливого» за п’єсою Ярослава Стельмаха «Кохання у стилі бароко», Кіровоградський обласний академічний український музично-драматичний театр ім. М.Л. Кропивницького з постановкою «Ціна життя» за п’єсою Карела Чапика «Мати» та народний хореографічний ансамбль «Світанок» з виставою-реквієм «Тінь весни».