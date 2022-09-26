Головна Країна Культура
search button user button menu button

У Кропивницькому відбувся театральний фестиваль «Вересневі самоцвіти» (фото)

Надія Клочко
glavcom.ua
У Кропивницькому відбувся театральний фестиваль «Вересневі самоцвіти» (фото)
У Кропивницькому відбувся 52-ий фестиваль «Вересневі самоцвіти»

Цього року фестиваль «Вересневі самоцвіти» відбувся під гаслом «Музи не мовчать»

Попри війну, сигнали повітряної тривоги та загрозу обстрілів, у Кропивницькому відбувся 52-ий театральний фестиваль «Вересневі самоцвіти». Протягом тижня на сцені Кіровоградського академічного обласного українського музично-драматичного театру виступали запрошені евакуйовані колективи з Маріуполя та Харкова, а також запрошені театральні колективи з Чернігова, Вінниці, Києва.

Цього року, в умовах російської агресії проти України, свято відбулося під гаслом «Музи не мовчать». Фестиваль пройшов без анонсів і афіш, а квитки не продавали у касі.

У Кропивницькому відбувся театральний фестиваль «Вересневі самоцвіти» (фото) фото 1

Відкрила фестиваль вистава Донецького академічного обласного драматичного театру (м. Маріуполь) «Крик нації» про життя і долю закатованого радянським режимом поета-дисидента Василя Стуса. Це саме той театр, що став відомим на весь світ, коли у березні на його будівлю скинули авіабомбу. Поміж сотень людей, які того дня шукали прихисток у «драмі», були й актори, які вийшли на сцену кропивницького театру 20 вересня.

У Кропивницькому відбувся театральний фестиваль «Вересневі самоцвіти» (фото) фото 2

«Трупа Донецького обласного драмтеатру вперше в Театрі корифеїв – і це для нас велика честь. Ми знайшли в собі сили повернутися після виїзду до Ужгорода трохи назад, до центральної частини України, де загроза обстрілів більша. Ви можете собі уявити, наскільки це було для нас психологічним бар’єром», – розповіла керівниця обласного Донецького театру Людмила Колосович.

У рамках свята «Вересневі самоцвіти» також було представлено спільний проєкт Харківського державного академічного українського драматичного театру («Березіль»), який наразі знаходиться в евакуації, та Вінницького обласного академічного українського музично-драматичного театру «Хлібне перемир’я» за драмою Сергія Жадана. Вистава розповідає про історію двох братів, яка відбувається влітку 2014 року у Донецьку. До речі, сам автор брав участь у створенні постановки, робив коректуру в процесі у співпраці з режисером постановником Олександром Ковшуном. Харківський театр евакуювався з-під обстрілів 3 березня. Саме вінницькі театрали надали прихисток харків’янам і тепер вони дають свої вистави разом.

У Кропивницькому відбувся театральний фестиваль «Вересневі самоцвіти» (фото) фото 3

«Для мене подібні фестивалі – це таке заземлення. Ми дуже вдячні тим, хто профінансував «Вересневі самоцвіти» і організував їх. Можливо, це зараз ще більше потрібно, ніж у мирні часи – і глядачам, і акторам», – додала керівниця літературно-драматургійної частини Харківського театру Маргарита Корнющенко.

Щодо проведення цьогоріч в організаторів фестивалю були сумніви. Питання безпеки та фінансування стояли на першому плані. Проте рада сільськогосподарських підприємств Кіровоградської області, місцеві підприємці та нардепи, благодійний Фонд Родини Довгих і інші меценати зголосилися фінансово підтримати участь у фестивалі театрів з інших міст, а сам захід завдяки такій підтримці, пройшов без жодної копійки з обласного бюджету.

У Кропивницькому відбувся театральний фестиваль «Вересневі самоцвіти» (фото) фото 4

«Підтримка української культури – це про підтримку українського духу і збереження нашої ідентичності. Коли росіяни руйнують наші міста, надважливо боротись за те, що робить нас українцями – наш культурний код, який їм ніколи не вдасться зруйнувати. Наш Фонд всі місяці війни підтримує жителів Харкова: ми відправили понад 15 тонн продуктів на Салтівку, корма тваринам в Зоопарк «Фельдман Екопарк», інфраструктура якого була знищена в перші дні нападу. І коли до Олеся Довгого звернулись організатори Фестивалю ми одразу погодились допомогти та підтримати фінансово презентацію спільного проєкту Харківського та Вінницького драмтеатрів в рамках ”Вересневих самоцвітів. Дякую всім благодійникам і бізнесам, які об’єднались у цьому заході», – ділиться Оксана Гуляєва, директор Фонду Родини Довгих «Можемо Разом».

У Кропивницькому відбувся театральний фестиваль «Вересневі самоцвіти» (фото) фото 5

В театральному фестивалі також взяли участь Київський академічний драматичний театр на Подолі з виставою «Сто тисяч» в постановці Віталія Малахова, Чернігівський обласний академічний український музично-драматичний театр ім. Т.Г. Шевченка з виставою «Приборкання норовливого» за п’єсою Ярослава Стельмаха «Кохання у стилі бароко», Кіровоградський обласний академічний український музично-драматичний театр ім. М.Л. Кропивницького з постановкою «Ціна життя» за п’єсою Карела Чапика «Мати» та народний хореографічний ансамбль «Світанок» з виставою-реквієм «Тінь весни».

У Кропивницькому відбувся театральний фестиваль «Вересневі самоцвіти» (фото) фото 6
У Кропивницькому відбувся театральний фестиваль «Вересневі самоцвіти» (фото) фото 7
Читайте також: «Ми жили бідно, а потім нас обікрали…» 10 факторів українського театрального «завтра»
Теги: театр фестиваль Кропивницкий

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Опозиційна російська акторка Лія Ахеджакова не потрапила до художньої ради рідного театру. За неофіційою інформацією, на цьому наполіг Кремль
Кремль заборонив включати Ахеджакову до худради театру, – журналіст
9 липня, 10:48
Театр Віктюка
В Москві закрили театр Віктюка: там тепер військомат
23 вересня, 16:33
Для зміни назви театру забракло голосів депутатів Харківської облради
Депутати у Харкові відмовилися міняти російську назву театру: подробиці скандалу
22 вересня, 11:03

Культура

У Кропивницькому відбувся театральний фестиваль «Вересневі самоцвіти» (фото)
У Кропивницькому відбувся театральний фестиваль «Вересневі самоцвіти» (фото)
25 вересня – 90 років з дня народження Анатолія Солов’яненка
25 вересня – 90 років з дня народження Анатолія Солов’яненка
Депутати у Харкові відмовилися міняти російську назву театру: подробиці скандалу
Депутати у Харкові відмовилися міняти російську назву театру: подробиці скандалу
Легендарний композитор Євген Станкович святкує 80-річний ювілей
Легендарний композитор Євген Станкович святкує 80-річний ювілей
Стояли тисячу років. Росіяни розбили кам’яних половецьких баб біля Ізюма
Стояли тисячу років. Росіяни розбили кам’яних половецьких баб біля Ізюма
Стало відомо, хто представить Україну на Дитячому Євробаченні 2022
Стало відомо, хто представить Україну на Дитячому Євробаченні 2022

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
82K
Британська розвідка повідомила, яку підготовку проходять мобілізовані в РФ
48K
З російської армії звільнили останню істоту, що хоч якось думала про солдат
43K
Сім місяців війни за 10 секунд: військові показали цікаве відео
40K
Протести стають жорсткішими. Як дагестанці чинять опір посіпакам Путіна
37K
Ляпас для Путіна: Казахстан дуже жорстко відреагував на псевдореферендуми 
27K
Прем’єрка Британії різко відреагувала на погрози Путіна

Новини

За добу авіація Сил оборони знищила понад 30 позицій ворога – Генштаб
Сьогодні, 07:05
П'ять хороших новин вихідних, які наближають перемогу
Вчора, 21:00
Сім місяців війни. Окупанти намагаються відновити втрачені позиції
24 вересня, 07:09
ЗСУ поранили російського генерала і ліквідували понад 300 рашистів – Генштаб
23 вересня, 07:09
Часу обмаль. Порошенко в ефірі Sky News назвав швидкі рішення, які зупинять Путіна
22 вересня, 13:05
За добу ЗСУ знищили понад 70 ворожих об’єктів – Генштаб
22 вересня, 07:06

Прес-релізи

Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
Фонд розвитку тенісу України тренуватиме дітей війни, що залишилися без батьків
2 вересня, 13:19
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту