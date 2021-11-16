Байден з початку року тричі відхиляв пакети антиросійських санкцій. ЗМІ дізнались причину

Джозеф Байден вважає, що санкції проти РФ не дуже жорсткі

Рада нацбезпеки США вже тричі надавала Байдену проєкт пакету санкцій проти Росії

Президент США Джо Байден вже тричі з початку року відхиляв пакети антиросійських санкцій, тому що він вважав їх недостатньо жорсткими. Про це пише Politico з посиланням на власні джерела.

«Коли представники Ради нацбезпеки пропонували президенту Джо Байдену пакет санкцій проти Росії раніше цього року, він відправляв його їм тричі назад», – пише видання.

За даними двох колишніх американських офіційних осіб, на яких посилається газета, «він (Байден – ред.) казав їм, що вони (пропоновані санкції – ред.) недостатньо жорсткі».

Згідно з виданням, неназваний високопосадовець адміністрації Байдена зі свого боку заявив, що президент США хотів переконатися в тому, що санкції будуть «розумними» і добре продуманими для того, щоб вони змінили поведінку Кремля.

Крім того, пише видання, члени нинішньої адміністрації США дотримуються різних підходів щодо Росії. Так, наприклад, заступник держсекретаря США з політичних справ Вікторія Нуланд займає жорстку позицію щодо Росії. Такої думки дотримується й держсекретар США Ентоні Блінкен, зазначає видання.

Водночас, за словами джерела газети, радник президента з нацбезпеки Джейк Салліван, його заступник Джон Файнер і спецпосланець США з питань клімату Джон Керрі - це «три людини, які найчастіше згадуються як ті, хто виступає за обережніший підхід щодо Росії».

Між іншим, стало відомо, що 3,5 години обговорювали лідери США та Китаю. Слід зазначити, що упродовж останніх місяців Джо Байден та Сі Цзіньпін двічі розмовляли телефоном.

А ось нещодавно Україна отримала від США технічну допомогу для армії.

Раніше Сполучені Штати Америки поообіцяли виділити до $60 мільйонів військової допомоги Україні.

Останнім часом конгресмени просять Джо Байдена відправити військових до України.