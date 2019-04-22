Україна віддасть Франції картину, яку знайшли під час обшуків у Києві



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Картина, яку знайшли під час обшуку у одного з підозрюваних у вбивстві ювеліра Кисельова, виявилась оригіналом, і її незабаром передадуть владі Франції

У вівторок, 23 квітня, на брифінгу МВС буде представлено картину «Порт Ла-Рошель» французького художника Поля Сіньяка (1915 року, вартістю $1,5 млн), що була викрадена з музею Нансі.

Її поліцейські вилучили в підозрюваних у вбивстві ювеліра Сергія Кисельова.

Нагадаємо, 13 квітня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві ювеліра Сергія Кисельова. Після затримання були проведені обшуки, під час яких знайшли кілька картин. Одна з них схожа на картину, яку минулого року було викрадено у Франції з музею в місті Нансі «Порт Ла-Рошель». Тоді ще у правоохоронців не було впевненості в тому, що це був оригінал картини.

МВС України планує повернути Франції викрадений витвір мистецтва після комплексу всіх необхідних процесуальних дій, йдеться в повідомленні.