Українці назвали найбільш знакову книжку Незалежності

«Справа Василя Стуса» Вахтанга Кіпіані – найвизначніша книга останніх 30 років

Голосуючи у проєкті «30 знакових книжок нашої Незалежності», більшість українців віддали перевагу книзі «Справа Василя Стуса» Вахтанга Кіпіані, що вийшла у видавництві Vivat. Про це повідомила директорка Українського інституту книги Олександра Коваль під час оголошення результатів голосування всеукраїнської інформаційно-просвітницької акції «30 знакових книжок нашої Незалежності», пише «Укрінформ».

Акція зібрала 267 тис. 815 голосів, які віддали 34 797 українців за місяць голосування – з 15 вересня до 15 жовтня

Олександра Коваль повідомила, що найбільше голосів набрали книжки Вахтанга Кіпіані «Справа Василя Стуса» (видавництво Vivat, 2019) – 9 535, «Триста поезій» та «Записки українського самашедшого» Ліни Костенко («А-ба-ба-га-ла-ма-га», 2012 і 2010) – 8 233 та 8 086 голосів відповідно. Наступні у списку – «Чорний ворон» Василя Шкляра («Клуб сімейного дозвілля», 2009) – 6 732 голосів; «Абетка» Івана Малковича («А-ба-ба-га-ла-ма-га», 1999) – 6 343 голосів.

Олександра Коваль зачитала всіх переможців рейтингу і дипломи вручала і авторам, і видавництвам. Зокрема, у першому «десятку» назвала видання «Україна. Історія» Ореста Субтельного, видавництво «Либідь», 1991 рік (шосте місце); «Солодка Даруся» Марії Матіос, «Піраміда», 2004 (сьоме місце); «Ворошиловград» Сергія Жадана, «Фоліо», 2010 (восьме місце); «Століття Якова» Володимира Лиса, «Клуб сімейного дозвілля», 2010 (дев’яте місце); «Ukraїner: Країна зсередини» Богдана Логвиненка, «Видавництво Старого Лева», 2019 (10 місце).

Як зазначалося, за найбільш значущі видання українці голосували із запропонованого довгого списку у 100 найменувань знакових книжок нашої Незалежності, який сформували експерти книговидавничої галузі, літературознавці, перекладачі, історики літератури разом з Українським інститутом книги.

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