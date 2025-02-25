«Сойка» заспівала по-новому. Театр «Актор» представив психоделічну версію новели Франка

Творці порівнюють виставу із сеансом психоаналізу

Київський муніципальний Театр «Актор» готується до прем'єри вистави «Сойка» за новелою українського письменника Івана Франка «Сойчине крило». Режисер і заслужений діяч мистецтв України Слава Жила вирішив перетворити класичний твір зі шкільної програми на містичний сеанс психоаналізу. На прем'єрних показах 26 лютого і 9 березня – повний солдаут, утім ще можна вхопити квитки на виставу 31 березня і 27 квітня.

На допрем'єрному показі «Сойки» побував «Главком».

Квитки на прем'єрні покази «Сойки» 26 лютого і 9 березня вже розпродані ілюстрація: Театр «Актор»/Facebook

Варто зазначити, що це чергова постановка за новелою Франка «Сойчине крило». Раніше інтерпретації класичного твору з'явилися на сцені київського Театру Франку, Театру на Подолі, Київської опери, харківського Театру Post Scriptum, а також драмтеатрів у Чернівцях, Івано-Франківську та Маріуполі. До речі, саме «Увертюра до побачення» у постановці Андрія Приходька за новелою «Сойчине крило», яку Слава Жила побачив у Театрі Франка ще на першому курсі університету, справила на нього дуже сильне враження. Головні ролі там виконали заслужена артистка України Наталія Корпан та народний артист України Остап Ступка. А через майже 20 років народилася і «Сойка» самого Жили.

«У мене на носі вік Хоми – головного героя новели. І саме жага до життя (або криза середнього віку) привела мене до Театру «Актор» із ідеєю поставити неймовірно дивну окультну майже легенду», – розповів режисер.

Слава Жила поставив виставу за новелою Івана Франка «Сойчине крило» фото: Edelweiss Edelweiss/Facebook

Попри таку різноманітність постановок за новелою Франка, Слава Жила обіцяє здивувати нестандартним баченням. За його визначенням, «Сойка» – це психоделічне сумʼяття детектива та трилера, мелодрами та хоррору, сліз, любові та поту, одкровень та «ще чогось міцнішого».

«Двоє закоханих франкенштейнів, двоє бідолашних створінь зі своїми святощами й прикрощами зустрінуться за п’ять хвилин до весни, щоби переповісти історію своїх поневірянь у пошуках одне одного», – йдеться в описі вистави.

Команда проєкту особливо радить переглянути виставу поціновувачам психології й самопізнання, адже вистава «схожа на сеанс психоаналізу, й кожен глядач зможе впізнати у діях головних героїв самих себе».

Нестандартна пластика акторів, світлові та музичні рішення, гра тіней створюють містичну та навіть дещо моторошну атмосферу. Доповнює сюрреалізм історії сценічне оформлення, натхненне творчістю 95-річної японської художниці Яйої Кусами, яка регулярно проходить лікування у психіатричній клініці.

Грають у постановці заслужена артистка України Марина Андрощук та актор Ігор Іванов.

Фото з репетиції вистави «Сойка» фото: Edelweiss Edelweiss/Facebook

Зазначимо, що В’ячеслав Жила з 2017 до 2021 року був директором та художнім керівником театру «Актор». За час його керівництва театр отримав статус академічного. Із 2021 до 2023 року Жила обіймав посаду директора та художнього керівника Київського академічного театру юного глядача на Липках.

Нагадаємо, що Дмитро Богомазов, який минулого року втратив у Театрі Франка посаду художнього керівника, почав співпрацювати з Національним академічним драматичним театром імені Лесі Українки. Богомазов підготував постановку відомої п’єси американського драматурга Теннессі Вільямса «Тату троянди». У виставі задіяні студенти Дмитра Богомазова та Андрія Самініна, які є педагогами акторського курсу. Свою роботу вони представили на Новій сцені Театру імені Лесі Українки 1 лютого. На передпоказі вистави побував «Главком».

До слова, Театр Лесі Українки уклав низку договорів зі студентами Київського національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого, які задіяні у постановці прем’єрної вистави «Тату троянди».