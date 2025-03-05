Найпрестижніша театральна премія у Британії оголосила номінантів

Цьогорічну премію Лоуренса Олів'є буде вручено 6 квітня

Премія Лоуренса Олів'є оголосила короткий список номінантів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Едрієн Броуді, який зіграв головну роль у стрічці «Бруталіст», відзначений у короткому списку премії Олів'є. Він отримав номінацію як «Найкращий актор у виставі». Броуді втілив роль Ніка Ярріса у постанові The Fear Of 13 («Страх тринадцяти»), що несправедливо був засуджений і відбував покарання 22 роки в камері смертників.

Ромола Гарай отримала дві номінації: вона змагається за «Найкращу жіночу роль другого плану у виставі» з двома ролями у постановах Giant і The Years.

Мюзикл «Скрипаль на даху» режисера Джордана Фейна отримав загалом 13 згадок, зокрема за «Найкраще музичне відродження», що є найбільшою кількістю номінацій, яку отримували з 2018 року (п'єса «Гамільтон»).

Премія Лоуренса Олів'є буде вручена 6 квітня 2025 року в лондонському театрі Royal Albert Hall, ведучими церемонії стануть автор пісень Беверлі Найт та актор і співак Біллі Портер.

Номінації премії Лоуренса Олів'є

Найкраща нова п'єса

The Fear Of 13;

Giant;

Kyoto;

Shifters;

The Years.

Найкращий новий мюзикл

The Curious Case Of Benjamin Button;

MJ The Musical;

Natasha, Pierre & The Great Comet Of 1812;

Why Am I So Single?.

Найкраща нова розважальна або комедійна п'єса

Ballet Shoes;

Inside No 9 Stage/Fright;

Spirited Away, адаптована;

Titanique.

Найкраще відродження п'єси

The Importance Of Being Earnest;

Machinal;

Oedipus;

Waiting For Godot.

Найкраще музичне відродження

Fiddler On The Roof;

Hello, Dolly!;

Oliver!;

Starlight Express.

Найкраще сімейне шоу

Brainiac Live;

Maddie Moate's Very Curious Christmas;

The Nutcracker;

Rough Magic.

Найкраща нова постанова в афілійованому театрі

Animal Farm;

Boys On The Verge Of Tears;

English;

Now, I See від Ланре Малаолу;

What We Talk About When We Talk About Anne Frank.

Найкращий звуковий дизайн

Нік Лідстер за Fiddler On The Roof;

Крістофер Шатт за Oedipus;

Тейс ван Вурре за The Years;

Коїчі Ямамото за Spirited Away.

Найкраща нова танцювальна постанова

Assembly Hall;

Frontiers: Choreographers Of Canada;

Theatre Of Dreams;

An Untitled Love.

Найкраща сценографія

Spirited Away;

Ballet Shoes;

Coriolanus;

Fiddler On The Roof.

Найкраще світлове оформлення

Oliver!;

Natasha, Pierre & The Great Comet Of 1812;

Starlight Express;

Fiddler On The Roof.

Видатне досягнення в танцювальній постановці

Сара Чун за виступ Three Short Ballets в Royal Opera House;

Том Віссер за світлове оформлення в Angels' Atlas, що стало частиною Frontiers: Choreographers Of Canada;

Єва Єрбабуена за її виступ в Yerbagüena.

Видатний музичний внесок

Марк Аспіналл за музичне керівництво та додаткові оркестрування у Fiddler On The Roof;

Даррен Кларк за музичне керівництво, оркестрування та аранжування, а також Марк Аспіналл за музичне керівництво, музичний нагляд, оркестрування та аранжування в The Curious Case Of Benjamin Button;

Дейв Маллой за оркестрування і Ніколас Скілбек за музичне керівництво Natasha, Pierre & The Great Comet Of 1812;

Азаф Зохар за композиції і Гевін Сазерленд за танцювальні аранжування та оркестрування для Ballet Shoes.

Найкращий режисер

Елін Арбо за The Years;

Джордан Фейн за Fiddler On The Roof;

Ніколас Хайтнер за Giant;

Роберт Айк за Oedipus.

Найкращий театральний хореограф

Метью Борн за Oliver!;

Юлія Ченг за Fiddler On The Roof;

Хофеш Шехтер за Oedipus;

Крістофер Вілдон за MJ The Musical;

Г'ю Даррант за Robin Hood;

Сатіко Накахара за Spirited Away;

Том Скатт за Fiddler On The Roof;

Габріелла Слейд за Starlight Express.

Найкращий актор у виставі

Едрієн Броуді у The Fear Of 13;

Біллі Крудап у Harry Clarke;

Паапа Ессьєду у Death Of England: Delroy;

Джон Літгоу в Giant у театрі Jerwood Theatre Downstairs;

Марк Стронг в Oedipus.

Найкраща жіноча роль у виставі

Гетер Аг'єпонг у Shifters;

Леслі Менвілл в Oedipus;

Розі Шіхі у Machinal;

Міра Саял в A Tupperware Of Ashes;

Індіра Варма в Oedipus.

Найкращий актор мюзиклу

Джон Дагліш у The Curious Case Of Benjamin Button;

Адам Даннгейссер у Fiddler On The Roof;

Майлз Фрост у MJ The Musical;

Саймон Ліпкін у Oliver!;

Джеймі Мускато у Natasha, Pierre & The Great Comet Of 1812.

Найкраща актриса в мюзиклі

Чуміса Дорнфорд-Мей у Natasha, Pierre & The Great Comet Of 1812;

Лорен Дрю у Titanique;

Клер Фостер у The Curious Case Of Benjamin Button;

Лара Пулвер у Fiddler On The Roof;

Імельда Стонтон у Hello, Dolly!

Найкраща нова оперна постанова

Duke Bluebeard's Castle;

Festen;

L'Olimpiade;

The Tales Of Hoffmann.

Видатні досягнення в опері

Айгуль Ахметшина за виступ у Carmen;

Аллан Клейтон за виступ у Festen;

Чон Йон-дуза за постанову Lear.

Найкращий актор другого плану у виставі

Хорхе Бош у Kyoto;

Том Едден у Waiting For Godot;

Елліот Леві у Giant;

Бен Вішоу у Bluets at Jerwood.

Найкраща жіноча роль другого плану у виставі

Шерон Д. Кларк у The Importance Of Being Earnest;

Ромола Гарай у Giant;

Ромола Гарай у The Years;

Джина Маккі у The Years.

Найкраща жіноча роль другого плану в мюзиклі

Лів Андрусьєр у Fiddler On The Roof;

Емі Ді Бартоломео у The Devil Wears Prada;

Беверлі Кляйн у Fiddler On The Roof;

Маймуна Мемон у Natasha, Pierre & The Great Comet Of 1812.

Найкращий актор другого плану в мюзиклі

Енді Найман у Hello, Dolly!;

Рафаель Папо у Fiddler On The Roof;

Лейтон Вільямс у Titanique в театрі Criterion;

Том Ксандер у Mean Girls в театрі Savoy.

Премія Лоуренса Олів'є (Laurence Olivier Awards) – одна з найпрестижніших театральних нагород Великої Британії, яка вручається щорічно за видатні досягнення в театрі Вест-Енду. Заснована у 1976 році і названа на честь Лоуренса Олів'є, одного з найвидатніших британських акторів і режисерів.

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