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Найпрестижніша театральна премія у Британії оголосила номінантів

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Найпрестижніша театральна премія у Британії оголосила номінантів
Едрієн Броуді був номінований на найпрестижнішу театральну премію Великої Британії
фото з відкритих джерел

Цьогорічну премію Лоуренса Олів'є буде вручено 6 квітня

Премія Лоуренса Олів'є оголосила короткий список номінантів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Едрієн Броуді, який зіграв головну роль у стрічці «Бруталіст», відзначений у короткому списку премії Олів'є. Він отримав номінацію як «Найкращий актор у виставі». Броуді втілив роль Ніка Ярріса у постанові The Fear Of 13 («Страх тринадцяти»), що несправедливо був засуджений і відбував покарання 22 роки в камері смертників.

Ромола Гарай отримала дві номінації: вона змагається за «Найкращу жіночу роль другого плану у виставі» з двома ролями у постановах Giant і The Years.

Мюзикл «Скрипаль на даху» режисера Джордана Фейна отримав загалом 13 згадок, зокрема за «Найкраще музичне відродження», що є найбільшою кількістю номінацій, яку отримували з 2018 року (п'єса «Гамільтон»).

Премія Лоуренса Олів'є буде вручена 6 квітня 2025 року в лондонському театрі Royal Albert Hall, ведучими церемонії стануть автор пісень Беверлі Найт та актор і співак Біллі Портер.

Номінації премії Лоуренса Олів'є

Найкраща нова п'єса

  • The Fear Of 13;
  • Giant;
  • Kyoto;
  • Shifters;
  • The Years.

Найкращий новий мюзикл

  • The Curious Case Of Benjamin Button;
  • MJ The Musical;
  • Natasha, Pierre & The Great Comet Of 1812;
  • Why Am I So Single?.

Найкраща нова розважальна або комедійна п'єса

  • Ballet Shoes;
  • Inside No 9 Stage/Fright;
  • Spirited Away, адаптована;
  • Titanique.

Найкраще відродження п'єси

  • The Importance Of Being Earnest;
  • Machinal;
  • Oedipus;
  • Waiting For Godot.

Найкраще музичне відродження

  • Fiddler On The Roof;
  • Hello, Dolly!;
  • Oliver!;
  • Starlight Express.

Найкраще сімейне шоу

  • Brainiac Live;
  • Maddie Moate's Very Curious Christmas;
  • The Nutcracker;
  • Rough Magic.

Найкраща нова постанова в афілійованому театрі

  • Animal Farm;
  • Boys On The Verge Of Tears;
  • English;
  • Now, I See від Ланре Малаолу;
  • What We Talk About When We Talk About Anne Frank.

Найкращий звуковий дизайн

  • Нік Лідстер за Fiddler On The Roof;
  • Крістофер Шатт за Oedipus;
  • Тейс ван Вурре за The Years;
  • Коїчі Ямамото за Spirited Away.

Найкраща нова танцювальна постанова

  • Assembly Hall;
  • Frontiers: Choreographers Of Canada;
  • Theatre Of Dreams;
  • An Untitled Love.

Найкраща сценографія

  • Spirited Away;
  • Ballet Shoes;
  • Coriolanus;
  • Fiddler On The Roof.

Найкраще світлове оформлення

  • Oliver!;
  • Natasha, Pierre & The Great Comet Of 1812;
  • Starlight Express;
  • Fiddler On The Roof.

Видатне досягнення в танцювальній постановці

  • Сара Чун за виступ Three Short Ballets в Royal Opera House;
  • Том Віссер за світлове оформлення в Angels' Atlas, що стало частиною Frontiers: Choreographers Of Canada;
  • Єва Єрбабуена за її виступ в Yerbagüena.

Видатний музичний внесок

  • Марк Аспіналл за музичне керівництво та додаткові оркестрування у Fiddler On The Roof;
  • Даррен Кларк за музичне керівництво, оркестрування та аранжування, а також Марк Аспіналл за музичне керівництво, музичний нагляд, оркестрування та аранжування в The Curious Case Of Benjamin Button;
  • Дейв Маллой за оркестрування і Ніколас Скілбек за музичне керівництво Natasha, Pierre & The Great Comet Of 1812;
  • Азаф Зохар за композиції і Гевін Сазерленд за танцювальні аранжування та оркестрування для Ballet Shoes.

Найкращий режисер

  • Елін Арбо за The Years;
  • Джордан Фейн за Fiddler On The Roof;
  • Ніколас Хайтнер за Giant;
  • Роберт Айк за Oedipus.

Найкращий театральний хореограф

  • Метью Борн за Oliver!;
  • Юлія Ченг за Fiddler On The Roof;
  • Хофеш Шехтер за Oedipus;
  • Крістофер Вілдон за MJ The Musical;
  • Г'ю Даррант за Robin Hood;
  • Сатіко Накахара за Spirited Away;
  • Том Скатт за Fiddler On The Roof;
  • Габріелла Слейд за Starlight Express.

Найкращий актор у виставі

  • Едрієн Броуді у The Fear Of 13;
  • Біллі Крудап у Harry Clarke;
  • Паапа Ессьєду у Death Of England: Delroy;
  • Джон Літгоу в Giant у театрі Jerwood Theatre Downstairs;
  • Марк Стронг в Oedipus.

Найкраща жіноча роль у виставі

  • Гетер Аг'єпонг у Shifters;
  • Леслі Менвілл в Oedipus;
  • Розі Шіхі у Machinal;
  • Міра Саял в A Tupperware Of Ashes;
  • Індіра Варма в Oedipus.

Найкращий актор мюзиклу

  • Джон Дагліш у The Curious Case Of Benjamin Button;
  • Адам Даннгейссер у Fiddler On The Roof;
  • Майлз Фрост у MJ The Musical;
  • Саймон Ліпкін у Oliver!;
  • Джеймі Мускато у Natasha, Pierre & The Great Comet Of 1812.

Найкраща актриса в мюзиклі

  • Чуміса Дорнфорд-Мей у Natasha, Pierre & The Great Comet Of 1812;
  • Лорен Дрю у Titanique;
  • Клер Фостер у The Curious Case Of Benjamin Button;
  • Лара Пулвер у Fiddler On The Roof;
  • Імельда Стонтон у Hello, Dolly!

Найкраща нова оперна постанова

  • Duke Bluebeard's Castle;
  • Festen;
  • L'Olimpiade;
  • The Tales Of Hoffmann.

Видатні досягнення в опері

  • Айгуль Ахметшина за виступ у Carmen;
  • Аллан Клейтон за виступ у Festen;
  • Чон Йон-дуза за постанову Lear.

Найкращий актор другого плану у виставі

  • Хорхе Бош у Kyoto;
  • Том Едден у Waiting For Godot;
  • Елліот Леві у Giant;
  • Бен Вішоу у Bluets at Jerwood.

Найкраща жіноча роль другого плану у виставі

  • Шерон Д. Кларк у The Importance Of Being Earnest;
  • Ромола Гарай у Giant;
  • Ромола Гарай у The Years;
  • Джина Маккі у The Years.

Найкраща жіноча роль другого плану в мюзиклі

  • Лів Андрусьєр у Fiddler On The Roof;
  • Емі Ді Бартоломео у The Devil Wears Prada;
  • Беверлі Кляйн у Fiddler On The Roof;
  • Маймуна Мемон у Natasha, Pierre & The Great Comet Of 1812.

Найкращий актор другого плану в мюзиклі

  • Енді Найман у Hello, Dolly!;
  • Рафаель Папо у Fiddler On The Roof;
  • Лейтон Вільямс у Titanique в театрі Criterion;
  • Том Ксандер у Mean Girls в театрі Savoy.
Премія Лоуренса Олів'є (Laurence Olivier Awards) – одна з найпрестижніших театральних нагород Великої Британії, яка вручається щорічно за видатні досягнення в театрі Вест-Енду. Заснована у 1976 році і названа на честь Лоуренса Олів'є, одного з найвидатніших британських акторів і режисерів.

Нагадаємо, 

Теги: премія театр Лондон

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