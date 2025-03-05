Найпрестижніша театральна премія у Британії оголосила номінантів
Цьогорічну премію Лоуренса Олів'є буде вручено 6 квітня
Премія Лоуренса Олів'є оголосила короткий список номінантів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.
Едрієн Броуді, який зіграв головну роль у стрічці «Бруталіст», відзначений у короткому списку премії Олів'є. Він отримав номінацію як «Найкращий актор у виставі». Броуді втілив роль Ніка Ярріса у постанові The Fear Of 13 («Страх тринадцяти»), що несправедливо був засуджений і відбував покарання 22 роки в камері смертників.
Ромола Гарай отримала дві номінації: вона змагається за «Найкращу жіночу роль другого плану у виставі» з двома ролями у постановах Giant і The Years.
Мюзикл «Скрипаль на даху» режисера Джордана Фейна отримав загалом 13 згадок, зокрема за «Найкраще музичне відродження», що є найбільшою кількістю номінацій, яку отримували з 2018 року (п'єса «Гамільтон»).
Премія Лоуренса Олів'є буде вручена 6 квітня 2025 року в лондонському театрі Royal Albert Hall, ведучими церемонії стануть автор пісень Беверлі Найт та актор і співак Біллі Портер.
Номінації премії Лоуренса Олів'є
Найкраща нова п'єса
- The Fear Of 13;
- Giant;
- Kyoto;
- Shifters;
- The Years.
Найкращий новий мюзикл
- The Curious Case Of Benjamin Button;
- MJ The Musical;
- Natasha, Pierre & The Great Comet Of 1812;
- Why Am I So Single?.
Найкраща нова розважальна або комедійна п'єса
- Ballet Shoes;
- Inside No 9 Stage/Fright;
- Spirited Away, адаптована;
- Titanique.
Найкраще відродження п'єси
- The Importance Of Being Earnest;
- Machinal;
- Oedipus;
- Waiting For Godot.
Найкраще музичне відродження
- Fiddler On The Roof;
- Hello, Dolly!;
- Oliver!;
- Starlight Express.
Найкраще сімейне шоу
- Brainiac Live;
- Maddie Moate's Very Curious Christmas;
- The Nutcracker;
- Rough Magic.
Найкраща нова постанова в афілійованому театрі
- Animal Farm;
- Boys On The Verge Of Tears;
- English;
- Now, I See від Ланре Малаолу;
- What We Talk About When We Talk About Anne Frank.
Найкращий звуковий дизайн
- Нік Лідстер за Fiddler On The Roof;
- Крістофер Шатт за Oedipus;
- Тейс ван Вурре за The Years;
- Коїчі Ямамото за Spirited Away.
Найкраща нова танцювальна постанова
- Assembly Hall;
- Frontiers: Choreographers Of Canada;
- Theatre Of Dreams;
- An Untitled Love.
Найкраща сценографія
- Spirited Away;
- Ballet Shoes;
- Coriolanus;
- Fiddler On The Roof.
Найкраще світлове оформлення
- Oliver!;
- Natasha, Pierre & The Great Comet Of 1812;
- Starlight Express;
- Fiddler On The Roof.
Видатне досягнення в танцювальній постановці
- Сара Чун за виступ Three Short Ballets в Royal Opera House;
- Том Віссер за світлове оформлення в Angels' Atlas, що стало частиною Frontiers: Choreographers Of Canada;
- Єва Єрбабуена за її виступ в Yerbagüena.
Видатний музичний внесок
- Марк Аспіналл за музичне керівництво та додаткові оркестрування у Fiddler On The Roof;
- Даррен Кларк за музичне керівництво, оркестрування та аранжування, а також Марк Аспіналл за музичне керівництво, музичний нагляд, оркестрування та аранжування в The Curious Case Of Benjamin Button;
- Дейв Маллой за оркестрування і Ніколас Скілбек за музичне керівництво Natasha, Pierre & The Great Comet Of 1812;
- Азаф Зохар за композиції і Гевін Сазерленд за танцювальні аранжування та оркестрування для Ballet Shoes.
Найкращий режисер
- Елін Арбо за The Years;
- Джордан Фейн за Fiddler On The Roof;
- Ніколас Хайтнер за Giant;
- Роберт Айк за Oedipus.
Найкращий театральний хореограф
- Метью Борн за Oliver!;
- Юлія Ченг за Fiddler On The Roof;
- Хофеш Шехтер за Oedipus;
- Крістофер Вілдон за MJ The Musical;
- Г'ю Даррант за Robin Hood;
- Сатіко Накахара за Spirited Away;
- Том Скатт за Fiddler On The Roof;
- Габріелла Слейд за Starlight Express.
Найкращий актор у виставі
- Едрієн Броуді у The Fear Of 13;
- Біллі Крудап у Harry Clarke;
- Паапа Ессьєду у Death Of England: Delroy;
- Джон Літгоу в Giant у театрі Jerwood Theatre Downstairs;
- Марк Стронг в Oedipus.
Найкраща жіноча роль у виставі
- Гетер Аг'єпонг у Shifters;
- Леслі Менвілл в Oedipus;
- Розі Шіхі у Machinal;
- Міра Саял в A Tupperware Of Ashes;
- Індіра Варма в Oedipus.
Найкращий актор мюзиклу
- Джон Дагліш у The Curious Case Of Benjamin Button;
- Адам Даннгейссер у Fiddler On The Roof;
- Майлз Фрост у MJ The Musical;
- Саймон Ліпкін у Oliver!;
- Джеймі Мускато у Natasha, Pierre & The Great Comet Of 1812.
Найкраща актриса в мюзиклі
- Чуміса Дорнфорд-Мей у Natasha, Pierre & The Great Comet Of 1812;
- Лорен Дрю у Titanique;
- Клер Фостер у The Curious Case Of Benjamin Button;
- Лара Пулвер у Fiddler On The Roof;
- Імельда Стонтон у Hello, Dolly!
Найкраща нова оперна постанова
- Duke Bluebeard's Castle;
- Festen;
- L'Olimpiade;
- The Tales Of Hoffmann.
Видатні досягнення в опері
- Айгуль Ахметшина за виступ у Carmen;
- Аллан Клейтон за виступ у Festen;
- Чон Йон-дуза за постанову Lear.
Найкращий актор другого плану у виставі
- Хорхе Бош у Kyoto;
- Том Едден у Waiting For Godot;
- Елліот Леві у Giant;
- Бен Вішоу у Bluets at Jerwood.
Найкраща жіноча роль другого плану у виставі
- Шерон Д. Кларк у The Importance Of Being Earnest;
- Ромола Гарай у Giant;
- Ромола Гарай у The Years;
- Джина Маккі у The Years.
Найкраща жіноча роль другого плану в мюзиклі
- Лів Андрусьєр у Fiddler On The Roof;
- Емі Ді Бартоломео у The Devil Wears Prada;
- Беверлі Кляйн у Fiddler On The Roof;
- Маймуна Мемон у Natasha, Pierre & The Great Comet Of 1812.
Найкращий актор другого плану в мюзиклі
- Енді Найман у Hello, Dolly!;
- Рафаель Папо у Fiddler On The Roof;
- Лейтон Вільямс у Titanique в театрі Criterion;
- Том Ксандер у Mean Girls в театрі Savoy.
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