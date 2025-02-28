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Мінкульт після критики пояснив, чому зупинено видачу дозволів митцям на виїзд за кордон

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Мінкульт після критики пояснив, чому зупинено видачу дозволів митцям на виїзд за кордон
Мінкульт надавав листи-сприяння для виїзду за кордон, а рішення про дозвіл – Держприкордонслужба
фото з відкритих джерел

Митці знову зможуть виїжджати за кордон після того, як будуть прийняті погоджені зміни до відповідної постанови уряду

Міністерство культури та стратегічних комунікацій прокоментувало своє рішення призупинити надання листів для виїзду військовозобовʼязаних митців і медійників за кордон. Як зазначає відомство, рішення тимчасове. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Мінкульт.

Як зазначає пресслужба, рішення діятиме до уточнення формальної процедури, яка б дозволила надалі «уникнути зловживань цілями культурної дипломатії». Відомство також додало, що робить усе, аби таке рішення ухвалили в найкоротші терміни.

Мінкульт наголошує, відновлення можливостей для виїзду за кордон митців та медійників станеться одразу після того, як будуть прийняті погоджені зміни до відповідної постанови уряду. Вони, зокрема, передбачатимуть надання пакета підтвердних документів: про цілі та умови поїздки, а також інші деталі.

«Міністерство зацікавлене в якнайшвидшому врегулюванні цього питання, щоб митці та медійники могли знову брати участь в міжнародних заходах на підтримку України та доносити правду про події в нашій країні», – йдеться в заяві.

Як відомо, Мінкульт надавав лише листи-сприяння про виїзд за кордон, а рішення про дозвіл на перетин кордону повинна надавати Держприкордонслужба. Однак через численні порушення видачу таких листів призупинили.

Нагадаємо, Міністерство культури та стратегічних комунікацій з 3 березня призупиняє видачу листів-сприяння до Державної прикордонної служби України для виїзду митцям та медійникам за межі України.

Як відомо, Міністерство культури та стратегічних комунікацій не дало дозволу на виїзд за кордон львівському гурту «1914», який із 2022 року їздив за кордон із благодійними концертами і завжди вчасно повертався.

Раніше «Главком» повідомляв, що учасник галицько-донбаського гурту Nazva, вокаліст і контрабасист Павло Гоц долучився до лав Збройних сил України.

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Теги: артист журналіст Мінкульт кордон Держприкордонслужба уряд

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