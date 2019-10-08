Український фільм «Захар Беркут» виходить у широкий прокат



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Зйомки «Захара Беркута» пройшли влітку минулого року неподалік Синевирської Поляни на Закарпатті та під Києвом

У роботі над фільмом «Захар Беркут» взяла участь велика міжнародна акторська команда з України, США, Казахстану, Великобританії та Монголії

Історична драма Ахтема Сеітаблаєва «Захар Беркут» виходить у широкий прокат з 10 жовтня.

Про це повідомляється на сайті ДержКіно України.

Проєкт стрічки «Захар Беркут» за однойменним твором Івана Франка став одним із переможців Дев’ятого конкурсного відбору Держкіно та отримав державну фінансову підтримку розміром 29 млн 837 тис. 042 грн.

Загальна вартість виробництва фільму склала 113 млн 200 тис. грн.

Зазначається, що зйомки «Захара Беркута» пройшли влітку минулого року неподалік Синевирської Поляни на Закарпатті та під Києвом, де були побудовані головні декорації.

У роботі над фільмом взяла участь велика міжнародна акторська команда з України, США, Казахстану, Великобританії та Монголії.

Режисер стрічки – Ахтем Сеітаблаєв, співрежисер – Джон Вінн, оператор – Юрій Король, автори сценарію – Ярослав Войцешек, Річард Ронат. Продюсери – Єгор Олесов (компанія Kinorob, Україна); Джефф Райс, Юрій Карновський, Раджа Коллінз (компанія Cinema Day, США).

За сюжетом фільму, монгольська орда на чолі з ханом Бурундою рухається на захід, винищуючи все на своєму шляху. Дійшовши до високих Карпатських гір, військо зупиняється біля підніжжя. Однак вночі кілька місцевих мисливців – брати Беркути – потайки пробираються в табір та звільняють полонених. Несамовитий від люті хан вирішує йти навпростець, щоб помститися та знищити карпатські поселення. Однак невеличка громада гірських мисливців під керівництвом Захара Беркута має свій план, щоб назавжди зупинити багаточисельного ворога.

Дистрибутори фільму в Україні – компанії Film.ua Distribution та MMD UA.

Після широкого кінотеатрального прокату телевізійна прем'єра історичного екшену «Захар Беркут» відбудеться в ефірі телеканалу «Україна».

Нагадаємо, український кінорежисер Сергій Лозниця отримав присуджену йому державну премію імені Олександра Довженка 2019 року за фільм «Донбас».