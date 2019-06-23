Український співак переміг у конкурсі класичного співу у Британії



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Андрій Кимач був одним із п'яти співаків, які пройшли до фінального туру після тижня змагань

31-річний українець Андрій Кимач отримає за перемогу 20 000 фунтів $25,5 тисячі

У Британії на конкурсі класичного співу BBC Cardiff Singer of World перемогу здобув 31-річний українець Андрій Кимач, який також отримає 20 000 фунтів (25,5 тисячі доларів).

Про це пише ВВС.

Повідомляється, що Кимач був одним із п'яти співаків, які пройшли до фінального туру після тижня змагань.

Конкурс проводять кожні два роки і почався з нагоди відкриття концертної зали St David Hall у 1983 році.

У фіналі Кимач виконав твори Бізе, Рахманінова та Доніцетті.

Понад 400 співаків з усього світу подали заявки на участь у конкурсі в 2019 році, 20 учасників з 15 країн пройшли етап відбору.