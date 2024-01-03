«Вечірній квартал» зробив заяву щодо номера про переселенку зі Скадовська, який обурив українців

Скандальний жарт не буде опублікований на ютуб-каналах «1+1 media»

«1+1 media» заявила, що номер з програми «Новорічний вечірній квартал», в якому висміюється українська мова переселенки зі Скадовська, не буде опублікований на ютуб-каналах «1+1 media». Повний випуск «Новорічного кварталу» перемонтують і оприлюднять на платформах каналу без цього номеру. Про це пресслужба каналу повідомила у відповідь на запит «Детектора медіа».

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«Ми розуміємо суспільне обурення і приносимо вибачення аудиторії, яку зачепив цей номер. Творча команда, яка створювала цей випуск, жодним чином не хотіла образити почуття українців. У випусках «Вечірнього кварталу» команда жартує над собою, підіймає актуальні теми, інколи гіперболізуючи їх, адже це один із законів гумору. Це був саме такий випадок», – заявила пресслужба «1+1».

Пресслужба також надала коментар від студії «Квартал 95». Гумористи заявили, що поважають усіх скадовців та загалом переселенців із тимчасово окупованих територій. А також запевнили, що своїм номером хотіли «показати, що не страшно робити навіть грубі помилки при переході з російської на українську, більш соромно – продовжувати говорити мовою ворога».

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Повний текст заяви «Вечірнього кварталу»:

«Любі скадовці та всі глядачі, кого міг образити номер про дівчину, яка говорить українською мовою з помилками, із новорічного випуску «Вечірнього кварталу». Творча команда, яка створювала цей випуск, жодним чином не хотіла образити ваші почуття. Ми любимо і поважаємо усіх скадовців та всіх українців, які чекають на повернення додому на окупованих територіях. Ми поважаємо всіх, хто не забуває українську мову, перебуваючи у тимчасовій окупації, та тих, хто докладає зусиль для переходу на українську мову на вільній землі. Ми цінуємо кожного і з нетерпінням чекаємо вашого повернення додому, докладаючи максимум зусиль для звільнення всієї української території.

У випусках «Вечірнього кварталу» ми жартуємо над собою, над власними недоліками та, звісно, іноді гіперболізуємо. Це був саме такий випадок. Ми хотіли показати, що ніколи не пізно вчитися говорити українською, навіть якщо ти до цього нею не розмовляв. Деякі люди і досі не переходять на українську, бо бояться помилок. Кращий спосіб подолати страх – посміятися над ним. В цьому номері ми гіперболізували ситуацію. Щоб, навпаки, показати, що не страшно робити навіть грубі помилки при переході з російської на українську, більш соромно – продовжувати говорити мовою ворога. І про це актори декілька разів наголошують у самому номері.

Але жодним чином цим номером ми не мали на меті нікого образити. І якщо цей номер зачепив чиїсь почуття, ми приносимо свої вибачення. Роздування зради на рівному місці грає на руку ворогові, і поширенням цієї зради ви даєте кацапським ЗМІ черговий привід.

Гуртуймося у цей складний час та не дамо ворогу посіяти розбрат серед українців».

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Нагадаємо, у новорічному випуску «кварталівці» показали пародію, у якій російськомовна дівчина намагається говорити українською, час від часу перекручуючи зміст слів. Представляючись, вона повідомила співрозмовникові, що зі Скадовська. У її виконанні фраза пролунала як «сіськадовська».

Міський голова Скадовська Олександр Яковлєв відреагував на новорічний жарт «95 кварталу» про незнання жителями окупованого росіянами міста української мови. Він опублікував відео, в якому закликав режисерів гумористичного шоу вибачитися перед людьми за «сіськи» зі Скадовська.

До слова, на телеканал «1+1», у відповідь на образливий жарт «Кварталу 95» про жителів окупованого росіянами міста Скадовськ, було подано скаргу до Комісії з журналістської етики.