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Агентство ООН у справах біженців відновило виплати біженцям: як отримати

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Агентство ООН у справах біженців відновило виплати біженцям: як отримати
фото: УВКБ ООН/Ігор Карпенко

На грошову допомогу можуть розраховувати люди, які раніше не отримували виплат від міжнародних організацій

Агентство ООН у справах біженців відновило реєстрацію на отримання грошової допомоги для переселенців і постраждалих від війни осіб. Про це Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомляє у Телеграмі.

На грошову допомогу можуть розраховувати люди, які раніше не отримували виплат від міжнародних організацій і мають дохід менший за 5400 гривень на місяць. У пріоритеті – найбільш незахищені верстви населення, зазначають у Мінреінтеграції.

Для подачі заявки необхідно звернутися в пункт збору даних або до мобільної групи, яка здійснює виїзди в межах області. При собі необхідно мати документ, що посвідчує особу, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дітей, номер банківської картки, будь-які документи, що підтверджують приналежність до категорії вразливості.

Для збору даних мають бути присутні всі члени родини, наголошують у міністерстві. Виняток – маломобільні громадяни. Для сімей, де є такі люди, допускається реєстрація без їхньої присутності за оригіналами документів за умови надання медичної довідки, що підтверджує їхній стан здоров’я, підкреслили у Мінреінтеграції.

Докладнішу інформацію та розклад руху мобільних груп по областях можна знайти в офіційних телеграм-каналах за посиланням.

До відома, з 1 березня 2023 року громадяни України, які понад 120 днів мешкають у польських  «колективних житлових центрах», мають частково компенсувати вартість розміщення. Відповідні зміни до закону підписав напередодні Президент Польщі Анджей Дуда

Теги: документи реєстрація населення біженці гроші ООН

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