Ще одна країна обмежила строки перебування росіян на своїй території

Період безперервного перебування на території Індії для громадян Росії з електронними туристичниими візами не повинен перевищувати 90 днів

Влада Індії змінила правила перебування росіян за електронними туристичними візами, тепер загальний термін перебування в країні становить не більше 180 днів. Про це повідомляє посольство РФ в Індії.

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«Бюро імміграції міністерства внутрішніх справ Індії представило роз'яснення нових правил про терміни дії електронних віз. Період безперервного перебування на території Індії для громадян Росії з електронними туристичними візами не повинна перевищувати 90 днів, а сумарна тривалість перебування протягом одного календарного року не повинна перевищувати 180», – йдеться у повідомленні.

Як зазначили у посольстві, ці зміни поширюються і на вже видані електронні візи. Дипмісія рекомендувала росіянам оновити раніше оформлені документи для відвідин Індії.

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Раніше сумарна тривалість відпочинку в Індії по електронній турвізі не обмежувалася, в країні можна було перебувати понад 180 днів на рік. У цьому термін безперервного перебування змінився.

Нагадаємо, Грузія, яка стала одним з головних пунктів призначення для росіян, що тікають від мобілізації, теж хоче змінити порядок перебування громадян Росії в країні. Опозиціонери вимагають скоротити термін безвізового перебування росіян. Депутати закликають грузинський уряд «обмежити безконтрольну міграцію громадян Росії на територію Грузії, обмежити термін безвізового перебування громадян Росії на території Грузії, а також залишити в силі на цьому етапі обмеження авіаперельотів».