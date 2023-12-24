Військовий фотограф розчулив різдвяними знімками захисників

На кадрах український воїн посеред поля сідає за святковий стіл

Начальник пресслужби 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» Микита Шандиба показав щемливий фотопроєкт із військовим до Різдва. Зробленими знімками фотограф прагнув вкотре нагадати українцям, що тисячі захисників не зможуть відзначити зимові свята в колі найрідніших. Натомість вони проведуть ці дні в холодних окопах та на полі бою з окупантами.

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Кадрами Микита Шандиба поділився на особистій сторінці в Instagram. Публікація розчулила інтернет-користувачів.

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«Різдво 2023. Цього року воно знову для всіх різне. На жаль, наші воїни не можуть зустріти його з сім’ями, жінками та діточками, але ми знаємо – завдяки їхній стійкості та наполегливості ворог буде знищений, і всі повернуться до рідних домівок. Памʼятайте про тих, хто зараз у полях та окопах, поважайте їхню мужність і відвагу, допомагайте наближати нашу перемогу», – звернувся до підписників фотограф.

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Він також зауважив, що цей рік був, певно, без перебільшень одним із найскладніших для незалежної України. У ньому було багато втрат, але ми маємо не забувати, що сьогодні більшість із нас матиме змогу зібратися за святковою вечерею саме завдяки захисникам, які залишаються на передовій.

«У фото немає болота, крові і обстрілів. У цих фото є душа, яку відчує кожен, хто перегляне їх. Сімейне тепло та обійми рідних – це мрія для кожного, хто стоїть на захисті своїх близьких», – додав Шандиба.

На кадрах український воїн посеред поля святкує Різдво. На його столі стоїть солом’яний дідух, що символізує достаток і злагоду, а також традиційні українські різдвяні страви: кутя, голубці, вареники, пампухи, риба, узвар та інше. Воїн запалив свічку та перехрестився. А біля його столу стоїть зброя, як символ того, що війна продовжується, і в бійців на фронті немає вихідних чи перерви на свята.

Раніше президент Володимир Зеленський привітав українців із Різдвом. Він наголосив, що вже другий рік поспіль для нас не так важливо, які страви ставити на стіл, як те, хто поруч.

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Також українські військові чотирма легендарними піснями привітали світ із Різдвом.

Нагадаємо, сьогодні, 24 грудня, українці вперше святкуватимуть Святвечір за новоюліанським календарем. День, що передує Різдву Христовому, має багато традицій і низку заборон.

Святвечір ще називають тихим, тому гучні веселощі варто відкласти. Але вже після трапези можна починати колядувати, щоб прославляти народження Христа.