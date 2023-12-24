Головна Країна Культура
search button user button menu button

Військовий фотограф розчулив різдвяними знімками захисників

Надія Карбунар
glavcom.ua
Військовий фотограф розчулив різдвяними знімками захисників
На столі стоїть солом’яний дідух, що символізує достаток і злагоду, а також традиційні українські різдвяні страви
фото: Микита Шандиба/Instagram

На кадрах український воїн посеред поля сідає за святковий стіл

Начальник пресслужби 10-ї гірсько-штурмової бригади «Едельвейс» Микита Шандиба показав щемливий фотопроєкт із військовим до Різдва. Зробленими знімками фотограф прагнув вкотре нагадати українцям, що тисячі захисників не зможуть відзначити зимові свята в колі найрідніших. Натомість вони проведуть ці дні в холодних окопах та на полі бою з окупантами.

Кадрами Микита Шандиба поділився на особистій сторінці в Instagram. Публікація розчулила інтернет-користувачів.

6 фото
На весь екран

«Різдво 2023. Цього року воно знову для всіх різне. На жаль, наші воїни не можуть зустріти його з сім’ями, жінками та діточками, але ми знаємо – завдяки їхній стійкості та наполегливості ворог буде знищений, і всі повернуться до рідних домівок. Памʼятайте про тих, хто зараз у полях та окопах, поважайте їхню мужність і відвагу, допомагайте наближати нашу перемогу», – звернувся до підписників фотограф.

Військовий фотограф розчулив різдвяними знімками захисників фото 1

Він також зауважив, що цей рік був, певно, без перебільшень одним із найскладніших для незалежної України. У ньому було багато втрат, але ми маємо не забувати, що сьогодні більшість із нас матиме змогу зібратися за святковою вечерею саме завдяки захисникам, які залишаються на передовій.

«У фото немає болота, крові і обстрілів. У цих фото є душа, яку відчує кожен, хто перегляне їх. Сімейне тепло та обійми рідних – це мрія для кожного, хто стоїть на захисті своїх близьких», – додав Шандиба.

Військовий фотограф розчулив різдвяними знімками захисників фото 2

На кадрах український воїн посеред поля святкує Різдво. На його столі стоїть солом’яний дідух, що символізує достаток і злагоду, а також традиційні українські різдвяні страви: кутя, голубці, вареники, пампухи, риба, узвар та інше. Воїн запалив свічку та перехрестився. А біля його столу стоїть зброя, як символ того, що війна продовжується, і в бійців на фронті немає вихідних чи перерви на свята.

Військовий фотограф розчулив різдвяними знімками захисників фото 3

Раніше президент Володимир Зеленський привітав українців із Різдвом. Він наголосив, що вже другий рік поспіль для нас не так важливо, які страви ставити на стіл, як те, хто поруч.

Також українські військові чотирма легендарними піснями привітали світ із Різдвом

Нагадаємо, сьогодні, 24 грудня, українці вперше святкуватимуть Святвечір за новоюліанським календарем. День, що передує Різдву Христовому, має багато традицій і низку заборон.

Святвечір ще називають тихим, тому гучні веселощі варто відкласти. Але вже після трапези можна починати колядувати, щоб прославляти народження Христа.

Читайте також:

Теги: зброя ворог свято традиції президент Володимир Зеленський військові українці інтернет війна свята фотограф календар

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

58 дітей, які нині перебувають у Ізюмській громаді, зібралися у підвальному приміщенні, де облаштоване укриття
До дітей зруйнованого росіянами Ізюма прийшло Різдво. Фото свята в укритті
Сьогодні, 15:39
Зеленський закликав українців спільно молитися за перемогу
Зеленський привітав українців із Різдвом
Сьогодні, 17:17
Заспівав легендарні слова щедрівки колишній викладач музичного мистецтва
Прикордонники вразили виконаним у центрі Києва різдвяним хітом
Сьогодні, 18:38

Культура

Військовий фотограф розчулив різдвяними знімками захисників
Військовий фотограф розчулив різдвяними знімками захисників
На фронті загинув відомий український актор
На фронті загинув відомий український актор
Коли колядувати і щедрувати? Що каже церковний календар і як маніпулює Московська церква
Коли колядувати і щедрувати? Що каже церковний календар і як маніпулює Московська церква
Українські військові чотирма легендарними піснями привітали світ із Різдвом
Українські військові чотирма легендарними піснями привітали світ із Різдвом
Трагічно загинув актор столичного Молодого театру
Трагічно загинув актор столичного Молодого театру
Випуск книжкової продукції в Україні цьогоріч зріс майже вдвічі
Випуск книжкової продукції в Україні цьогоріч зріс майже вдвічі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
38K
Відмовився воювати, бо батько в окупації. Переселенець сідає в тюрму
26K
Поляк наїхав на українських далекобійників на кордоні (відео)
17K
Фаріон зібрала в Києві аншлаг (фото)
13K
Росіяни можуть піти на Київ: військовий приголомшив заявою
8069
Звідки береться багатство. Простий закон економіки
7989
Вибух у Львові, атака на Україну: головне за ніч

Новини

Хмарно, місцями сніг: прогноз погоди на 24 грудня
Сьогодні, 06:10
24 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Порошенко пояснив, чому важливо сформувати уряд національної єдності
Вчора, 19:14
Під Авдіївкою ЗСУ відбили 40 ворожих атак: яка ситуація на фронті
Вчора, 07:02
Дощ і мокрий сніг: прогноз погоди на 23 грудня
Вчора, 06:30
23 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:20

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua