«Вітаю з фейкорендумом»: актор спародіював розмову Лукашенка та Путіна (відео)

Пародист постав одразу в двох образах – диктаторів Олександра Лукашенка та Володимира Путіна

Юрій Великий висміяв псевдореферендуми та анексію окупованих територій України

Актор Студії «Квартал 95» Юрій Великий представив нову пародію. Цього разу він постав одразу в двох образах – диктаторів Олександра Лукашенка та Володимира Путіна. Великий висміяв псевдореферендуми, анексію окупованих територій України, мобілізацію.

«Дорогий Володимире Володимировичу, дзвоню привітати вас із успішним проведення фейкорендуму, ой, цього, референдуму. Вас напевно всі зараз вітають із приєднанням нових територій, тому я теж хочу приєднатися. Ну в сенсі приєднатися до привітань», – звертається до «Путіна» «Лукашенко».

«Лукашенко» також хвалить колегу-диктатора за хитрий хід: «Взагалі хочу сказати, що це ви хитро придумали – приєднати до себе ці території, щоб тепер ваші війська тікали не з України в Росію, а ніби просто переміщалися країною».

Крім того, «Лукашенко» цікавиться, коли «Путін» поїде до Гааги

«У новинах постійно пишуть, що ви обов’язково опинитеся в Гаазі. Це з робочим візитом чи так, відпочити».

«Скажімо так, якщо я туди з якихось причин потраплю, то швидше за все відпочивати буду. І, мабуть, до кінця життя», – відповідає «Путін».

А на прохання «Лукашенка» взяти його з собою «Путін» відповідає, що всіх туди за собою потягне.

Раніше актор Студії «Квартал 95» Юрій Великий обіграв обмін Віктора Медведчука на полонених захисників Маріуполя.