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Відомий комік спародіював росіянку, що ридаючи тікала з Криму (відео)

Надія Карбунар
glavcom.ua
Відомий комік спародіював росіянку, що ридаючи тікала з Криму (відео)
Юрій Великий випустив кумедну пародію на росіянку, яка бідкалася у машині, що не хоче їхати з Криму
фото: скріншот із відео

Юрій Великий у чорній перуці та светрі, на задньому сидінні машини, розповідає, як не хоче залишати Крим

Український актор, зірка «Кварталу 95» Юрій Великий випустив кумедну пародію на росіянку, яка бідкалася у машині, що не хоче їхати з Криму. Адже в Алушті вона так добре влаштувалася і жила як «у своєму домі».

Юрій Великий у чорній перуці та светрі, на задньому сидінні машини, розповідає, як не хоче залишати Крим.

«Ми з чоловіком корінні кримчани, мешкаємо тут від 2014 року. Ледь знайшли в Алушті квартиру зі слабкими господарями. Там мешкали кримськотатарські пенсіонери. Ми ж чисто по-людськи – настукали на них в ФСБ, їх кудись забрали та вивезли. А ми, знову ж таки, чисто по-людськи, почали за квартирою доглядати, навіть документи на себе переоформили по-людськи чисто», – говорить актор в образі росіянки.

Також «туристка» додає: «Ну добре, ми бомбимо Україну з Криму, але навіщо бомбити у відповідь?».

Обіграв Великий й той факт, що вибухи на аеродромі у кримському місті Саки сталися через куріння.

«Усі говорять, що все це сталося через необережне паління. От скажіть мені, що такого можна було в Криму палити, щоб аж 10 літаків злетіли у повітря навіть не злітаючи», – дивується «туристка».

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Криму біля селища Новофедорівка 9 серпня пролунали потужні вибухи. Вибухи сталися поряд із військовим аеродромом, звідки зазвичай злітають російські літаки, що атакують ракетами південь України. Згодом стало відомо, що окупаційна адміністрація Криму оголосила евакуацію

Міністерство оборони Росії стверджує, що причиною вибухів на військовому аеродромі в селищі Новофедорівка (Саки) стала «детонація кількох авіаційних боєприпасів».

Тим часом Міністерство оборони України теж зробило заяву щодо пожежі на території аеродрому «Саки» в районі Новофедорівки у тимчасово окупованому Криму.

Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) припускають, що Кремль не визнає знищення аеродрому в Новофедорівці, щоб не псувати імідж своєї ППО.

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Теги: війна Кримський міст росія вибух Крим

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