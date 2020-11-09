Світові лідери побажали Зеленському якнайшвидше одужати від коронавірусу

«Мій друже Зеленський, бажаю Вам повного одужання», – заявив, зокрема, прем'єр Ізраїлю

Лідери зарубіжних країн побажали президенту України Володимиру Зеленському якнайшвидшого одужання від коронавірусу.

Відповідні повідомлення вони розмістили в своїх акаунтах в соцмережах.

«Мій друже Зеленський, бажаю Вам повного одужання», – написав прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, коментуючи новину про позитивний тест на коронавірус у українського президента.

My friend @zelenskyyua, wishing you a full recovery. — PM of Israel (@IsraeliPM) November 9, 2020

Польський президент Анджей Дуда також звернувся до Зеленського зі словами підтримки: «З найщирішими побажаннями президенту якнайшвидше і повністю одужати. Ми підтримуємо Вас і Україну в ці складні моменти пандемії Covid. Одужуйте швидше, пане президент!».

Best wishes of speedy and full recovery to President @ZelenskyyUa. We stand with you and Ukraine in these difficult moments of COVID pandemic. Get well soon, Mr. President! — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) November 9, 2020

Також звернулися з побажанням одужати до Зеленського президент Казахстану Хасім-Жомарт Токаєв, федеральний канцелер Австрії Себастьян Курц.

Украина Президенті Владимир Зеленскийдің @ZelenskyyUA COVID-19 індетінен тезірек сауығып кетуін тілеймін. Қазақстан мен Украина коронавирус пандемиясына қарсы күрес бойынша тәжірибе алмасады және біз барлық әлемдік қоғамдастықпен бірлесіп қауіпті індетті жеңеміз. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) November 9, 2020

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський захворів на коронавірус.

Зазначимо, прессекретарка Зеленського висловила жаль, що президент почувається добре.

Варто додати, що Зеленський образився на людей, які радіють його хворобі.

До слова, Єрмак слідом за Зеленським йде на самоізоляцію.

Крім того, міністр фінансів Марченко захворів на Covid-19.

Як відомо, дружина президента Олена Зеленська хворіла на коронаавірус ще на початку літа. Про одужання Зеленської стало відомо 3 липня. Також Зеленський заявив, що його син також хворів коронавірусом.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 8 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 8687 людей. Також відомо, що одужали 2 277 осіб (у попередній день 2637), а 115 – померло від ускладнень (вчора 138 людей).

Коронавірус в Україні

Всього 469018

Хворіють 251310

Одужали 209143

Померли 8565

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Загалом від початку пандемії станом на ранок 9 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом захворіло – 469 018 осіб, одужало – 209 143 особи, летальних випадків – 8 565; проведено ПЛР-тестувань – 3 648 292.