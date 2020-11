Світові лідери побажали Зеленському якнайшвидше одужати від коронавірусу

Лідери зарубіжних країн побажали президенту України Володимиру Зеленському якнайшвидшого одужання від коронавірусу.

Відповідні повідомлення вони розмістили в своїх акаунтах в соцмережах.

«Мій друже Зеленський, бажаю Вам повного одужання», – написав прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, коментуючи новину про позитивний тест на коронавірус у українського президента.

Польський президент Анджей Дуда також звернувся до Зеленського зі словами підтримки: «З найщирішими побажаннями президенту якнайшвидше і повністю одужати. Ми підтримуємо Вас і Україну в ці складні моменти пандемії Covid. Одужуйте швидше, пане президент!».

Best wishes of speedy and full recovery to President @ZelenskyyUa. We stand with you and Ukraine in these difficult moments of COVID pandemic. Get well soon, Mr. President!