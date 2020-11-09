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    Світові лідери побажали Зеленському якнайшвидше одужати від коронавірусу

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    Володимир&nbsp;Зеленський&nbsp;захворів на коронавірус - Світові лідери побажали Зеленському якнайшвидше одужати від коронавірусу
    Володимир Зеленський захворів на коронавірус

    «Мій друже Зеленський, бажаю Вам повного одужання», – заявив, зокрема, прем'єр Ізраїлю

    Лідери зарубіжних країн побажали президенту України Володимиру Зеленському якнайшвидшого одужання від коронавірусу.

    Відповідні повідомлення вони розмістили в своїх акаунтах в соцмережах.

    «Мій друже Зеленський, бажаю Вам повного одужання», – написав прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, коментуючи новину про позитивний тест на коронавірус у українського президента.

    Польський президент Анджей Дуда також звернувся до Зеленського зі словами підтримки: «З найщирішими побажаннями президенту якнайшвидше і повністю одужати. Ми підтримуємо Вас і Україну в ці складні моменти пандемії Covid. Одужуйте швидше, пане президент!».

    Також звернулися з побажанням одужати до Зеленського президент Казахстану Хасім-Жомарт Токаєв, федеральний канцелер Австрії Себастьян Курц.

     

    Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський захворів на коронавірус.

    Зазначимо, прессекретарка Зеленського висловила жаль, що президент почувається добре.

    Варто додати, що Зеленський образився на людей, які радіють його хворобі.

    До слова, Єрмак слідом за Зеленським йде на самоізоляцію.

    Крім того,  міністр фінансів Марченко захворів на Covid-19.

    Як відомо, дружина президента Олена Зеленська хворіла на коронаавірус ще на початку літа. Про одужання Зеленської стало відомо 3 липня. Також  Зеленський заявив, що його син також хворів коронавірусом

    Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 8 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 8687 людей. Також відомо, що одужали 2 277 осіб (у попередній день 2637), а 115 – померло від ускладнень (вчора 138 людей). 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      469018
    • Хворіють
      251310
    • Одужали
      209143
    • Померли
      8565

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 9 листопада в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом захворіло – 469 018 осіб, одужало – 209 143 особи, летальних випадків – 8 565; проведено ПЛР-тестувань – 3 648 292.

    здоров'я медицина Анджей Дуда Володимир Зеленський Україна президент Себастьян Курц Беньямін Нетаньягу коронавірус
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