Без «чортів». Нардепи перейменували село на Волині

Депутати змінили назви сіл у Волинській та Запорізькій областях

Верховна Рада України перейменувала два населених пункти у Волинській та Запорізькій областях. Відповідні постанови депутати прийняли під час засідання 7 жовтня.

Так, 297 парламентарів підтримали перейменування села Старий Чорторийськ Камінь-Каширського району Волинської області на село Чарторийськ (постанова №5077). Як повідомляють ЗМІ, назву скорегували до написання прізвища княжого роду, від якого походить назва селища – Чарторийські (пол. Czartoryscy, Czartoryskie).

Ще до 1996 року мешканцям видавали паспорти із вказівкою місця проживання «Старий Чарторийськ». Випускники школи отримували атестати також із її назвою «Старочарторийська» ще донедавна. На приміщенні місцевого лісництва й відділення зв’язку висіли таблички, які засвідчували, що вони — СтарочАрторийські, а не СтарочОрторийські. Слово «Старий» додали до назви селища тільки 1946 року. Бо залізничну станцію назвали Новий Чорторийськ. А споконвіку селище називалося Чарторийськом.

Крім того, за перейменування села Болгарка Бердянського району на село Софіївка (постанова №5075) проголосувало 278 народних депутатів.

Напередодні парламент проголосував за перейменування двох населених пунктів у Львівській та Запорізькій областях. Зокрема, Рада повернула селу на Львівщині назву, яка була до декомунізації.

Раніше Верховна Рада повернула селищу Новгородське на Донеччині назву Нью-Йорк. Під час обговорення постанови було відзначено, що Нью-Йорк – це історична назва селища, яка використовувалася до 1951 року.

Своєю чергою Український інститут національної пам’яті вважає, що повернення історичної назви Нью-Йорк заслуговує на всебічну підтримку, оскільки воно ґрунтується на положенні статті 5 Закону України «Про географічні назви», відповідно до якої перейменування географічних об’єктів здійснюється, зокрема, у випадку «необхідності повернення окремим географічним об’єктам їхніх історичних назв». Також, Інститут вказує на те, що перейменування Президією Верховної Ради України 19 жовтня 1951 року смт Нью-Йорк на смт Новгородське було продиктоване політико-ідеологічними міркуваннями комуністичної партії.