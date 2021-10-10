Верховний суд пояснив, як прискорити розгляд справ

Скорочення термінів розгляду справ є одним із нагальніших питань у реформуванні судової системи

В українській судовій системі є випадки, коли справи слухають роками

Однією з головних проблем судової системи в Україні є тривалість розгляду справ. Прискоренню цього процесу сприятиме спрощення процедури, підвищення якості підготовки досудових документів, введення онлайн-судів і укомплектування штату судів. Таку думку в ефірі телеканалу «Дом» висловив суддя Верховного суду Олег Ткачук.

«Неможливо забезпечити довіру, не прибравши все зайве. Потрібно максимально спростити процес, щоби людина прийшла до суду і через два тижні отримала рішення», – переконаний суддя.

За його словами, судами України на рік розглядається у середньому 4 млн справ, зокрема у районних судах – від 120 до 250 справ на місяць. Є випадки, коли судовий процес на різних рівнях триває сумарно до 10 років. А в ідеалі справи мають розглядатися протягом місяця.

На думку Ткачука, розвантажити суди допоможе, зокрема, розгляд малозначущих справ за спрощеною процедурою в місцевих судових органах нижчої ланки.

«Багато ж питань можна розв'язати на місці. Це мирові судді, це медіації, коли примиритель бере участь у справі. Навіщо, наприклад, питання про розподіл майна між подружжям або про розлучення вирішувати на рівні Верховного суду?», – наголошує Ткачук.

Суттєво, на його думку, прискорить процес введення системи онлайн-судів, коли людям не потрібно буде фізично приходити до суду.

«У світі є багато способів розв'язання спорів за відсутності людини, за належного підтвердження того, що ця людина існує, що у неї є бажання звернутися до суду. У Китаї є онлайн-суди, наприклад. Різні подібні форми існують», – зазначив суддя.

За його словами, потрібно закрити питання вакансій у судах, що знизить навантаження на кожного з суддів, а це прискорить і підвищить якість розгляду справ.

Затягує процес часом і низька якість документів, підготовлених на досудовому слідстві прокурорами, органами правопорядку тощо.

«Дуже часто надходять до суду такі документи, в яких читати немає чого, тому що нічого не зроблено. Або зроблено всупереч закону. І людину й виправдати не можна, і визнати винною не можна. І суд дивиться на цю справу, намагається якісь суперечності прибрати, але не виходить – і процес триває й триває», – зазначив суддя.

За його словами, затягування процесів через ці причини викликає негатив у всіх: і у суддів, і у прокурорів, і в адвокатів, і у підсудного.

«Це перетворюється на нескінченну муку. А суд же не має бути мукою», – наголосив Ткачук.

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