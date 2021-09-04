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    Сонце викинуло у бік Землі відразу дві порції розпеченої плазми

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    &laquo;Такі спалахи не становлять загрози для людей, а також для техніки&raquo; &ndash; науковці - Сонце викинуло у бік Землі відразу дві порції розпеченої плазми

    «Такі спалахи не становлять загрози для людей, а також для техніки» – науковці

    Фото з відкритих джерел

    Перегрітий газ створить сильну геомагнітну бурю, а також спровокують яскраві полярні сяйва

    Сонце викинуло у бік Землі два перегрітих міхури газу, які відомі як викиди корональної маси (CME), повідомляє EarthSky.

    Водночас на SpaceWeather стверджують, що такі спалахи не становлять загрози для людей, а також для техніки. За словами експертів, сонячні спалахи недостатньо сильні, щоб вивести з ладу супутники або електромережі.

    Вони можуть викликати геомагнітні бурі, які впливають на появу хіба що красивих полярних сяйв.

    Синоптики з Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США (NOAA) очікують, що геомагнітні бурі будуть не дуже сильними, в межах категорії G2 (помірної геомагнітної бурі).

    Перша досягла Землі першого вересня, а друга другого вересня. Помірні геомагнітні бурі G2 трапляються приблизно 600 раз за 11 років (1 сонячний цикл).

    Після них відбуваються тривалі яскраві полярні сяйва на півдні Північно-Західних регіонів, в канадському Нунавуті та Юконі, а також на півдні Канади, на півночі США, а також Скандинавії та Ісландії. Ще в кінці серпня вчені помітили підвищену активність на Сонці, після якої відбулося вісім спалахів.

    Через деякий час відбулася ще один потужний спалах. В той момент температура сонячної плазми становила понад 10 мільйонів градусів. В результаті стався викид корональної маси, який направив до Землі в тандемі дугу наелектризованого сонячного газу.

    Теги: наука магнитная буря Планета Земля
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    Сонце викинуло у бік Землі відразу дві порції розпеченої плазми