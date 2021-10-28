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    Академік пояснив, чи потрібна третя доза вакцини від коронавірусу

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    Бустерна доза має бути спрямована проти найпоширенішого штаму - Академік пояснив, чи потрібна третя доза вакцини від коронавірусу
    Бустерна доза має бути спрямована проти найпоширенішого штаму
    Фото з відкритих джерел

    Відповідь експерта пояснює важливий нюанс щодо бустерної дози

    Експерт пояснив, чи потрібна третя доза вакцини від коронавірусу. У світі обговорюють можливість ввести бустерну дозу приблизно через рік після другого щеплення. Про це розповів академік НАН України та директор Інституту біохімії ім. Палладіна НАН України Сергій Комісаренко, пише «РБК-Україна».

    За його словами, оптимально, щоб третя доза була специфічною до того вірусу, який буде більш небезпечним.

    «Який це буде варіант на той час – ми не знаємо. Можливо, це буде «Дельта», а можливо інші. Наприклад, у Великій Британії зараз 6% хворих інфіковані варіантом «Дельта +», який ще більш агресивний ніж «Дельта» . Але зараз він ще недостатньо вивчений», – повідомив він.

    Експерт заявив, що бажано, щоб бустерна доза була спрямована не просто проти вірусу, а щоб вона була проти найпоширенішого варіанту.

    «Адже варіанти вірусу ще й конкурують один з одним. «Дельта» виявився найбільш конкурентоспроможним, він фактично витіснив усі інші варіанти, навіть небезпечніші», – заявив він.

    Нагадаємо, раніше Комісаренко сказав, що у випадку з Covid-19 вакцинація дає сильнішу імунну відповідь, ніж перенесене захворювання, хоча зазвичай відбувається навпаки. Водночас серед учених немає єдиної позиції, як третя доза вакцини впливає на посилення імунітету.

    Як відомо, Європейська агенція з лікарських засобів (EMA) рекомендувала третю дозу вакцини проти коронавірусу виробництва Moderna.

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    Теги: щеплення Сергій Комісаренко
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    Академік пояснив, чи потрібна третя доза вакцини від коронавірусу