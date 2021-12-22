Академік розповів про особливості «Омікрону» та чому його поширення – це добрі новини

«Омікрон»-штам має легший перебіг, але наявні вакцини проти нього менш ефективні

Академік-секретар відділення біохімії, фізіології та молекулярної біології Національної академії наук України Сергій Комісаренко розповів, що наразі інші мутовані версії коронавірусу не є поширеними. Про це інформує «ДОМ».

«Ми більше не чуємо про варіанти «Альфа», «Бета», «Гама», усі вони були замінені варіантом «Дельта». Тому, що він значно заразніший. І, на жаль, він ще небезпечніший – викликає тяжкий перебіг захворювання, і чимало людей після цього захворювання вмирали. Тепер з'явився варіант «Омікрон», – зазначив учений.

За його словами, у штамі «Омікрон» набагато більше мутацій, ніж у інших, понад 50.

Комісаренко також розповів, що штам «Омікрон» утричі сильніше заражає клітини людини. Саме тому ця мутація витіснятиме навіть «Дельту».

Проте, за словами вченого, захворювання, яке провокує «Омікрон», проходить легше, а летальність в результаті інфікування нижча, ніж у випадку «Дельти».

Тобто, якщо він витіснить «Дельту» та інші небезпечніші варіанти з погляду перебігу захворювання, то це добрі новини.

Нагадаємо, «Омікрон» почне домінувати в Європі вже у найближчі тижні – ВООЗ.

Раніше стало відомо, що «Омікрон» вже в Україні. Голубовська розповіла, чим він відрізняється від «Дельти».