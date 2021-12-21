«Омікрон» почне домінувати в Європі вже у найближчі тижні – ВООЗ

Штам вже домінує у Великобританії, Данії та Португалії

«Насувається шторм»: науковці про новий варіант коронавірусу

Штам коронавірусу «Омікрон» протягом найближчих тижнів почне домінувати в Європі. Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) рекомендувала ширше використовувати бустерні дози вакцини проти інфекції. Про це повідомляє директор Європейського регіонального бюро ВООЗ Ханс Клюге, пише Reuters .

«Ми бачимо – насувається шторм. Протягом декількох тижнів «Омікрон» буде домінувати в більшій кількості країн Європейського регіону, підштовхнувши вже завантажені системи охорони здоров'я ближче до краю прірви», – цитує Клюге.

Представник ВООЗ зазначив, що «Омікрон» виявлений як мінімум у 38 з 53 європейських країн, які входять в європейський регіон. За його словами, штам вже домінує у Великобританії, Данії та Португалії.

Клюге закликав уряди європейських країн «посилювати, посилювати, посилювати» бустерну вакцинацію проти коронавірусу.

Нагадаємо, раніше у ВООЗ заявили, що «Омікрон» поширюється швидше і не є легким варіантом.

Також голова ВООЗ повідомив, коли закінчиться пандемія.

Як відомо, вчені виявили незвичайні симптоми штаму «Омікрон».

Читайте також: