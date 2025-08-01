Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Антимонопольний оштрафував найбільших дистриб'юторів ліків на майже 5 млрд грн

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Антимонопольний оштрафував найбільших дистриб'юторів ліків на майже 5 млрд грн
Антимонопольний комітет звинуватив компанії у координації цінової політики та встановленні однакових цін на популярні ліки
фото: Антимонопольний комітет

У 2022–2023 роках загальна частка компаній на ринку становила понад 85%

Антимонопольний комітет оштрафував ТОВ «БаДМ» та спільне українсько-естонське підприємство «Оптіма-Фарм, ЛТД» на 4,8 млрд грн за порушення конкуренції на ринку. Вони є найбільшими дистриб'юторами лікарських засобів Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу АМКУ.

Рішення було ухвалене за результатами розгляду справи, розпочатої ще у червні 2024 року. Компанії звинувачують у координації цінової політики та встановленні однакових цін на популярні ліки протягом майже чотирьох років – з березня 2020 року до грудня 2023 року.

Об'єктами змови стали такі препарати, як «Спазмалгон», «Евказолін аква», «Біфрен», «Мовіназа» та «Нейроксон». Дистриб'ютори встановлювали ідентичні або дуже схожі ціни на ці ліки та змінювали їх одночасно або з різницею в кілька днів, що Антимонопольний комітет розцінив як відмову від цінової конкуренції.

У 2022–2023 роках компанії забезпечили понад 85% поставок ліків, тоді як інші компанії займали незначну частку ринку. За період порушення їхня ринкова частка зросла на 17%, а чистий прибуток збільшився у «БаДМ» у 3,5 раза, а в «Оптіма-Фарм» – в 11 разів порівняно з 2019 роком. Сума штрафу для «БаДМ» встановлена на рівні 2,37 млрд грн, «Оптіма-Фарм» – 2,43 млрд грн.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець раніше заявля, що дії уряду з урегулювання цін на лікарські засоби, які передбачають зниження граничних гуртових надбавок та заборону маркетингових платежів, можуть призвести до скорочення аптечної мережі і обмежать доступ до ліків.

До слова, правоохоронці припинили діяльність наймасштабнішого в Україні нелегального виробництва анаболічних стероїдів. Їх розповсюджували під виглядом імпортних медпрепаратів для спортсменів.

Читайте також:

Теги: Антимонопольний комітет ліки

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нещодавно Павло Кириленко отримав підозру у недекларуванні майна
Справу про незаконне збагачення голови Антимонопольного комітету передано до суду
7 липня, 16:28
Перерозподіл прибутків від аптек до виробників медикаментів не допоможе знизити ціни на ліки – експерти
Перерозподіл прибутків від аптек до виробників медикаментів не допоможе знизити ціни на ліки – експерти
3 липня, 17:37
Зниження цін на ліки. Нардеп повідомив про перші результати
Зниження цін на ліки. Нардеп повідомив про перші результати
16 липня, 18:42
Трамп вирішив обкласти митом ліки
Трамп вдарить високими митами по ліках та напівпровідниках – Bloomberg
17 липня, 10:09
Голову Антимонопольного комітету та його дружину правоохоронці підозрюють у незаконному збагаченні
Недекларування майна. Правоохоронці завершили розслідування у справі Кириленка
23 липня, 17:46
Всеукраїнська Рада захисту прав та безпеки пацієнтів просить київську владу відновити закупівлю інноваційних ліків
Кияни з агресивним раком без допомоги. Всеукраїнська Рада захисту прав та безпеки пацієнтів звернулася до Кличка
28 липня, 11:40

Здоров'я

Антимонопольний оштрафував найбільших дистриб'юторів ліків на майже 5 млрд грн
Антимонопольний оштрафував найбільших дистриб'юторів ліків на майже 5 млрд грн
Прогноз магнітних бур на 1-3 серпня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 1-3 серпня: якою буде сонячна активність
Україна може заборонити електронні сигарети: зареєстровано законопроєкт
Україна може заборонити електронні сигарети: зареєстровано законопроєкт
Прогноз магнітних бур на 30-31 липня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 30-31 липня: якою буде сонячна активність
Міністерство охорони здоров’я оновлює правила обов'язкового медогляду для працівників
Міністерство охорони здоров’я оновлює правила обов'язкового медогляду для працівників
Прогноз магнітних бур на 28-30 липня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 28-30 липня: якою буде сонячна активність

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
270K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 серпня: ситуація на фронті
107K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 серпня 2025
46K
Росія готова продовжити переговори з Україною – заява МЗС
39K
1 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
37K
Медовий спас: привітання у прозі, віршах та листівках
19K
Медовий спас 2025: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони

Новини

Українці старше 65 років отримуватимуть більше: хто зможе отримати соцдопомогу у 2025 році
Сьогодні, 08:34
Успінський піст: дата початку і завершення, що можна їсти і що заборонено робити
Сьогодні, 07:00
Медовий спас: привітання у прозі, віршах та листівках
Сьогодні, 05:45
Медовий спас 2025: коли святкуємо Маковія, традиції, прикмети та заборони
Вчора, 22:00
31 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
30 липня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
30 липня, 00:01

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua