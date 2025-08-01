Антимонопольний оштрафував найбільших дистриб'юторів ліків на майже 5 млрд грн

У 2022–2023 роках загальна частка компаній на ринку становила понад 85%

Антимонопольний комітет оштрафував ТОВ «БаДМ» та спільне українсько-естонське підприємство «Оптіма-Фарм, ЛТД» на 4,8 млрд грн за порушення конкуренції на ринку. Вони є найбільшими дистриб'юторами лікарських засобів Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу АМКУ.

Рішення було ухвалене за результатами розгляду справи, розпочатої ще у червні 2024 року. Компанії звинувачують у координації цінової політики та встановленні однакових цін на популярні ліки протягом майже чотирьох років – з березня 2020 року до грудня 2023 року.

Об'єктами змови стали такі препарати, як «Спазмалгон», «Евказолін аква», «Біфрен», «Мовіназа» та «Нейроксон». Дистриб'ютори встановлювали ідентичні або дуже схожі ціни на ці ліки та змінювали їх одночасно або з різницею в кілька днів, що Антимонопольний комітет розцінив як відмову від цінової конкуренції.

У 2022–2023 роках компанії забезпечили понад 85% поставок ліків, тоді як інші компанії займали незначну частку ринку. За період порушення їхня ринкова частка зросла на 17%, а чистий прибуток збільшився у «БаДМ» у 3,5 раза, а в «Оптіма-Фарм» – в 11 разів порівняно з 2019 роком. Сума штрафу для «БаДМ» встановлена на рівні 2,37 млрд грн, «Оптіма-Фарм» – 2,43 млрд грн.

Нагадаємо, уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець раніше заявля, що дії уряду з урегулювання цін на лікарські засоби, які передбачають зниження граничних гуртових надбавок та заборону маркетингових платежів, можуть призвести до скорочення аптечної мережі і обмежать доступ до ліків.

До слова, правоохоронці припинили діяльність наймасштабнішого в Україні нелегального виробництва анаболічних стероїдів. Їх розповсюджували під виглядом імпортних медпрепаратів для спортсменів.