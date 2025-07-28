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Кияни з агресивним раком без допомоги. Всеукраїнська Рада захисту прав та безпеки пацієнтів звернулася до Кличка

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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Кияни з агресивним раком без допомоги. Всеукраїнська Рада захисту прав та безпеки пацієнтів звернулася до Кличка
Всеукраїнська Рада захисту прав та безпеки пацієнтів просить київську владу відновити закупівлю інноваційних ліків
фото: depositphotos.com

Київську владу просять відновити закупівлю інноваційних ліків для онкохворих киян

Всеукраїнська Рада захисту прав та безпеки пацієнтів звернулася до міського голови Києва Віталія Кличка та директорки Департаменту охорони здоров’я КМДА Валентини Гінзбург. У листі організація вітає рішення щодо відновлення закупівель ліків для хворих на спінальну м'язову атрофію. Це стало можливим після того, як уряд вніс зміни до своєї постанови «Деякі питання державного регулювання цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення», а київська влада відновила дію міської програми «Здоров’я киян» в частині закупівель інноваційних ліків.

Проте, у листі зазначається, що вже понад рік без допомоги залишаються кияни, які відчайдушно борються з агресивними формами раку. Як пояснює президент Всеукраїнської Ради захисту прав та безпеки пацієнтів Віктор Сердюк: «Саме завдяки міській програмі «Здоров’я киян» тяжкохворі мешканці столиці отримували інноваційні ліки безкоштовно. Саме ці препарати – алектиніб, пембролізумаб, олапаріб, пертузумаб, цетуксимаб – продовжували життя, зменшували біль, дарували надію. І це не пафос – це факти».

Проблема полягає в тому, що після того, як місцева влада через бюрократичні ускладнення була позбавлена можливості фінансувати закупівлю ліків, Київ перерозподілів ці кошти на інші видатки. І це було цілком логічно. Але зараз, коли ці перешкоди усунуто, є нагальна потреба відновити закупівлі ліків, які вкрай потрібні для онкохворих киян.

Тому Всеукраїнська Рада захисту прав та безпеки пацієнтів просить київську владу відновити закупівлю інноваційних ліків, наголошуючи, що лише завдяки цьому рішенню «можливо забезпечити подальше лікування та дати людям шанс на життя».

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Теги: місцева влада кияни ліки рак

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