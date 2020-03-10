Столична влада закликає киян повідомляти про повернення з «коронавірусних країн»



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Киян закликають бути свідомими та відповідальними

Київ докладає максимум зусиль для запобігання поширенню нового коронавірусу COVID-19.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

«Наразі відпрацьовано механізм взаємодії з громадянами, які повернулися з країн, де зареєстровані випадки нової коронавірусної інфекції (COVID-19). Усе, що потрібно зробити людині, – зателефонувати на 15-51 та повідомити про повернення з-за кордону і надати дані про себе. Зауважу: вся інформація, яку надає про себе додзвонювач контакт-центру, – конфіденційна і не підлягає розголошенню стороннім особам! Такий дзвінок дасть змогу зафіксувати потенційного носія вірусу, моніторити його стан медичним працівникам та визначити групи ризику розповсюдження вірусу», – зазначив Поворозник.

Він закликав кожного бути свідомим та відповідальним, адже від цього залежить ефективність протиепідемічних заходів, які проводяться у столиці.

Поворозник також повідомив, що медичним закладам первинної ланки доручено забезпечити можливість оформлення лікарняних листків особам із симптомами ГРВІ, що повернулися із країн, де зареєстровані випадки COVID-19, без відвідування ними закладів охорони здоров’я. За умови нетяжкого стану перебігу хвороби та постійного онлайн-моніторингу (телефонний, відеозв’язок) стану здоров’я лікарем, із яким підписано декларацію на медичне обслуговування.

Перший заступник голови КМДА нагадав, що у місті визначені сім медзакладів (дитячі, дорослі лікарні та пологовий будинок), які оснащені відповідним чином і мають висококваліфікованих інфекціоністів. Проведено навчання для лікарів первинної та вторинної ланки.

Окрім того, у столичних школах та дитячих садочках почали вимірювати температуру учням і вихованцям.

Увесь рухомий склад громадського транспорту столиці перед виходом на маршрут миють дезинфікуючими засобами.

«Закликаю за найменших проявів хвороби звертатися до свого сімейного лікаря. Серед найбільш розповсюджених симптомів коронавірусу – лихоманка та сухий кашель, виділення мокротиння при кашлі, задуха, біль у горлі та м’язовий біль, інколи спостерігається блювота та діарея», – нагадав Поворозник.

Нагадаємо, що у столиці працює цілодобова гаряча лінія «Порада лікаря за телефоном», куди також можна звернутися в разі виявлення симптомів, схожих на ознаки коронавірусу. На неї кияни можуть телефонувати за номером: 15-83 зі стаціонарного (безкоштовно) та 044-235-01-01 – із мобільного (згідно з тарифами оператора).

Як повідомлялося, вчені з Сінгапуру виявили нові симптоми захворювання, що викликається коронавірусом.

Нагадаємо, за добу 9 березня кількість жертв коронавірусу COVID-19 у Китаї сягнула 3136 осіб.

До речі, у Китаї столітній чоловік поборов коронавірус.

Зазначимо, що в Україну приїде місія Всесвітьої організації охорони здоров’я через коронавірус.