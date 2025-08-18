Головна Країна Здоров'я
Чи є в Україні епідемія коронавірусу? Ляшко оцінив ситуацію

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
В Україні зараз не спостерігається епідемія коронавірусу попри те, що у цьому епідсезоні циркулюють понад 40 мутацій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка для «Укрінформу».

«Ми досліджуємо Stratus і Nimbus. Вони вже виявлені в Україні – це завдяки тому, що в країні працює система під наглядом, і запущено секвенування, яке з'явилося в Україні під час пандемії Covid-19 в Україні. Ми зараз можемо бути в єдиній мережі епіднаглядом. Щодо того, чи є сьогодні якісь особливості перебігу цих двох штамів, –  бо коронавірус, як і інші віруси, мутує, і понад 40 мутацій вже циркулюють, – ми не бачимо особливостей, і у світі система епіднагляду також не показує, що з'явилася якась така мутація, яка може знову викликати пандемію», – відповів Ляшко.

Міністр нагадав, що мутації коронавірусу спричиняють наявність певних симптомів. У 2020 році, зокрема, у заражених була втрата нюху, а сьогодні з’явилися хрипи в голосі, що характерно для одного з нових штамів.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров’я офіційно підтвердило, що в Україні є випадки двох нових субваріантів коронавірусу – Nimbus та Stratus. Йдеться про мутації штаму Omicron.

З 4 до 10 серпня COVID-19 підтвердили у 1197 українців. На тлі сезонного зростання захворюваності фахівці рекомендують вакцинацію.

Влада Києва, з огляду на ситуацію із захворюваністю, порадила носити захисні медичні маски.

Тим часом в лікарнях Одеси через коронавірус було введено карантинні обмеження.

