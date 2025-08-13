Спалах Covid-19. Інфекціоніст пояснив, чи потрібно носити маски

Маску має носити тільки хвора людина, щоб не розповсюджувати вірус серед оточуючих, пояснив інфекціоніст

«З масками взагалі були перегини під час пандемії»

Столична влада, з огляду на ситуацію з коронавірусом, вже радить киянам та гостям міста носити захисні медичні маски, але це хибна рекомендація. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів лікар-інфекціоніст, колишній головний інфекціоніст МОЗ, професор Сергій Крамарьов.

Маску не повинна носити здорова людина, тому що віруси все одно проникають через шпарини збоку, а герметичний респіратор влітку ніхто не носитиме, зазначив лікар, який вважає, що під час пандемії з масками взагалі були перегини.

«Маску має носити тільки хвора людина. Для того, щоб не розповсюджувати вірус серед оточуючих. Але у Києві якось маски не носять», – констатує він.

Водночас експерт зазначив, що слід готуватися до нових мутацій коронавірусу, які можуть виявитися не менш небезпечними, ніж у 2020 році.

«Ми вже спостерігаємо, що варіант SARS-CoV-2 Omicron мутує: приблизно раз на пів року з’являються нові особливості цього штаму, нові підвиди», – розповів лікар, нагадавши про спалах захворювання у серпні минулого року.

Впродовж минулого епідемічного періоду, жовтень 2024 – квітень 2025, в Україні також спостерігалися випадки захворюваності на коронавірусну хворобу, однак, за даними МОЗ, тоді значно переважали випадки захворюваності на грип.

«До того ж, є прогнози Всесвітньої організації охорони здоров'я про те, що у найближчі 10 років буде нова пандемія, більш смертельна і небезпечна, ніж з Covid-19. ВООЗ перерахувала кілька варіантів можливих її причин, і один із них – це мутований SARS-CoV-2, який матиме більш агресивні властивості, ніж оцей Omicron», – розповів Сергій Крамарьов.

Нагадаємо, 11 серпня директорка Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург повідомила про збільшення кількості госпіталізацій, зокрема серед дітей та вагітних через зростання захворюваності на Covid-19 та закликала знову вдягати маски у місцях скупчення людей.

Через війну та прильоти люди забувають про елементарні правила безпеки. КМДА закликає киян носити маски в людних місцях через зростання випадків захворюваності



Збільшення кількості хворих столичні чиновники також пов'язують із сезонним фактором. pic.twitter.com/XJ6TNT2hqC — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) August 11, 2025

До слова, у Китаї через спалах вірусу Чикунгунья, який переносять комарі, запроваджено такі ж профілактичні заходи, які діяли під час пандемії Covid-19.