У Києві виявлено новий штам коронавірусу Stratus: хто у зоні ризику

Коронавірус штаму Stratus поширюється швидше, ніж попередні форми

У Києві підтверджено випадки зараження новим штамом коронавірусу Stratus. За останній тиждень кількість хворих на Covid-19 зросла до 176. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київський міський центр контролю та профілактики хвороб.

Повідомляється, що у столиці триває міжепідемічний період грипу та ГРВІ. Проте з кінця липня фіксують зростання захворюваності на Covid-19.

Із 4 по 10 серпня зареєстрували 176 хворих на коронавірус, а попереднього тижня було 145. Серед них – 152 дорослих пацієнтів та 24 дитини. Найчастіше хворіють люди віком 30-64 роки (59%).

«Від липня у Києві виявляють випадки Covid-19 штаму Stratus (XFG). Він поширюється швидше, але перебіг захворювання не тяжчий, ніж у попередніх штамів. Найчастіший симптом – охриплість», – повідомили у центрі контролю та профілактики хвороб.

Зазначається, що найефективнішим захистом від Covid-19 залишається вакцинація.

Нагадаємо, столична влада закликає громадян знову носити маски у місцях скупчення людей через зростання захворюваності на Covid-19. Директорка Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург в ефірі «Київ24» повідомила про збільшення кількості госпіталізацій, зокрема серед дітей та вагітних

У грудні 2024 року комітет Палати представників США під керівництвом республіканців завершив дворічне розслідування щодо походження Covid-19. Вони дійшли висновку, що вірус, ймовірно, має лабораторне походження та поширився через витік з лабораторії в місті Ухань.

Зазначається, що вірус має унікальні біологічні характеристики, які не зустрічаються в природі. Також усі випадки Covid-19, за даними експертів, виникли внаслідок одного введення в організм людини, що суперечить попереднім пандеміям із природним походженням.

Як повідомлялося, новий варіант кор-русу – NB 1.8.1 – з березня циркулює в Азії. Зовсім недавно він був виявлений і в європейських країнах, включаючи Францію, де зафіксовано чотири підтверджені випадки.

До слова, у Китаї через спалах вірусу Чикунгунья, який переносять комарі, запроваджено такі ж профілактичні заходи, які діяли під час пандемії Covid-19.