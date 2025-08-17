В Україні зафіксовано другий випадок нового штаму коронавірусу

Субваріанти Nimbus і Stratus зафіксовані у світі з початку 2025 року

Новий субваріант Омікрону NВ.1.8.1 виявили на Одещині

В Україні лабораторно підтвердили другий випадок нового субваріанту коронавірусу Омікрон під назвою Nimbus (NВ.1.8.1). Перший випадок зафіксували на Вінниччині, другий – на Одещині. Як інформує «Главком», про це повідомив Олександр Заіка, керівник Національної програми з імунізації МОЗ.

«Наразі в країні підтверджено 81 випадків субваріанта Stratus та 2 випадки – Nimbus. Субваріант коронавірусу Nimbus (NВ.1.8.1), як і субваріант коронавірусу Stratus (XFG) наразі домінуючі у світі. Це нові мутації штаму Омікрон. Мутації для коронавірусу – це природний процес. Як і вірус грипу, SARS-CoV-2 постійно змінюється, з’являються нові варіанти та субваріанти. В зоні ризику залишаються люди з ослабленим імунітетом та супутніми захворюваннями, для яких передбачена щосезонна рекомендована вакцинація», – повідомив він.

За даними ВООЗ, обидва субваріанти коронавірусу – Nimbus та Stratus – потребують уважного спостереження на рівні країн. Через особливі мутації вірус поширюється швидше і може викликати тяжкий перебіг хвороби у людей з ослабленим імунітетом. Навіть вакциновані можуть заразитися, але щеплення зменшує ризик ускладнень.

Субваріанти Nimbus і Stratus зафіксовані у світі з початку 2025 року. Nimbus зазвичай проявляється гострим болем у горлі, Stratus – охриплістю, а інші симптоми – нежить, температура, кашель, головний біль, втома, втрата нюху або смаку – схожі на звичайний Covid-19.

За словами очільника Центру громадського здоров’я Олексія Даниленка, Covid-19 в Україні зустрічається протягом усього року, і хоча кількість випадків зростає, ситуація краща, ніж торік. Минулого тижня зафіксували 1197 випадків усіх штамів.

Основні заходи профілактики залишаються ті ж: вакцинація, особливо для груп ризику, дотримання гігієни, миття рук, обробка поверхонь та самоізоляція при симптомах. В Україні доступна омікрон-специфічна вакцина, яка захищає від нових субваріантів.

Ревакцинацію рекомендують проводити кожні 6-12 місяців для:

людей із ослабленим імунітетом або хронічними захворюваннями;

вагітних;

людей старших 60 років;

тих, хто належить до групи ризику тяжкого перебігу;

працівників професійного ризику (лікарі, вчителі, військові тощо).

Потребу у ревакцинації визначає лікар. Люди, які пройшли базовий курс та бустерне щеплення, можуть і надалі безкоштовно робити ревакцинацію, записавшись до сімейного лікаря.

Нагадаємо, 11 серпня директорка Департаменту охорони здоров'я КМДА Валентина Гінзбург повідомила про збільшення кількості госпіталізацій, зокрема серед дітей та вагітних через зростання захворюваності на Covid-19 та закликала знову вдягати маски у місцях скупчення людей.

До слова, у Китаї через спалах вірусу Чикунгунья, який переносять комарі, запроваджено такі ж профілактичні заходи, які діяли під час пандемії Covid-19.