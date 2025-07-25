Вчені знайшли засіб проти вірусу, що викликає рак крові

В експерименті використовувалися «гуманізовані» миші, імунна система яких була запозичена з людських клітин

Препарати тенофовіру та долутегравіру для лікування ВІЛ ефективно пригнічують передачу маловідомого вірусу HTLV‑1, здатного викликати рак крові. Як повідомляє «Главком», це продемонструвало дослідження, опубліковане в журналі Cell.

В експерименті використовувалися «гуманізовані» миші, імунна система яких була запозичена з людських клітин. Після курсу лікування двома препаратами вірус практично припиняв активність усередині Т-клітин.

За словами вчених, HTLV-1 можна вважати «родичем» ВІЛ, оскільки він вражає ті ж клітини імунної системи. Вірус може довгі роки залишатися в організмі, поступово провокуючи тяжкі наслідки, зокрема до Т-клітинної лейкемії (вид раку крові) та хронічного запалення спинного мозку.

Зазначається, що досі не існувало ні вакцини, ні ефективної терапії, здатної сповільнити або зупинити прогрес HTLV-1.

Під час роботи дослідники також протестували новий підхід: поєднання противірусних препаратів із блокаторами білка MCL‑1, який відповідає за виживання заражених клітин. Така комбінація дозволила вибірково знищити інфіковані клітини, не торкаючись здорових.

«Це дає надію не тільки на профілактику HTLV-1, а й на можливе лікування вже інфікованих пацієнтів», – підсумували автори дослідження.

Нагадаємо, рак більше не є смертним вироком, через пів століття виживання після нього збільшиться вчетверо. Про це заявив провідний лікар Національної служби охорони здоров'я Великої Британії професор Стівен Поуїс.

До слова, дослідники з Пенсильванського університету заявили, що смертельний грибок, який раніше пов’язували з «прокляттям фараонів», можна використовувати в боротьбі з раком.