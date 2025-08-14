В Україні офіційно підтверджено два штами коронавірусу

З 4 по 10 серпня COVID-19 підтвердили у 1197 українців

В Україні офіційно підтверджено два нові субваріанти штаму «Омікрон»

В Україні офіційно підтвердили випадки двох нових субваріантів коронавірусу – «Nimbus» та «Stratus». Ці мутації штаму «Омікрон» наразі є домінуючими у світі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство охорони здоров’я.

За даними Центру громадського здоров’я України, в країні зафіксовано 38 випадків субваріанта «Stratus» (XFG) та один випадок субваріанта «Nimbus» (NB.1.8.1).

інфографіка МОЗ

З 4 по 10 серпня COVID-19 підтвердили у 1197 українців. На тлі сезонного зростання захворюваності фахівці рекомендують вакцинацію, особливо для людей, які входять до групи ризику тяжкого перебігу хвороби. В Україні використовується омікрон-специфічна вакцина, адаптована для захисту проти циркулюючих у світі варіантів коронавірусу.

Нагадаємо, столична влада, з огляду на ситуацію з коронавірусом, вже радить киянам та гостям міста носити захисні медичні маски, але це хибна рекомендація. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів лікар-інфекціоніст, колишній головний інфекціоніст МОЗ, професор Сергій Крамарьов.

Маску не повинна носити здорова людина, тому що віруси все одно проникають через шпарини збоку, а герметичний респіратор влітку ніхто не носитиме, зазначив лікар, який вважає, що під час пандемії з масками взагалі були перегини.