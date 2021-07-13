Covid-19: ВООЗ виступає проти обов’язкового третього щеплення
Зараз важливо, щоб вакцини для перших двох доз отримали бідніші країни
Як заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус, зараз важливо, щоб вакцини для перших двох доз отримали бідніші країни.
Він підкреслив, що в той час як деякі країни і регіони вже замовляють мільйони третіх доз, інші країни ще не змогли отримати вакцини для своїх медиків і вразливих груп населення.
Коментуючи наміри виробників вакцин Pfizer і Moderna пропонувати вже масово вакцинованих країнам закупівлю додаткових доз, глава ВООЗ закликав передати ці дози міжнародній програмі COVAX, яка забезпечує препаратами бідніші країни.
У свою чергу експерт з імунізації Анн Ліндстранд заявила, що поки немає достатніх даних, що повністю щепленим людям необхідні додаткові дози вакцини.
Media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/LxogVfFtKY— World Health Organization (WHO) (@WHO) July 12, 2021
За її словами, з часом ефективність у різних препаратів знижується, але якщо людина прищепилась будь-якою із схвалених ВООЗ вакцин, вона добре захищена.
Експерт зазначила, що зараз набагато важливіше забезпечити вакцинацію якомога більшої кількості людей, ніж вводити додаткові дози тим, хто вже прищепився, з огляду на обмежені ресурси з виробництва препаратів.
Вона вважає, що країнам, які почали використовувати треті дози, можливо, варто переглянути підхід до програми вакцинації і поділитися препаратами з державами, де їх не вистачає.
Раніше представники фармкомпанії Pfizer в найближчі дні можуть оголосити чиновникам уряду США про необхідність введення третьої дози вакцини від Covid-19 для більш стійкого імунітету.
Результати досліджень показали, що бустерна доза Pfizer, яку вводили через шість місяців після другого щеплення, збільшила кількість антитіл в 5-10 разів у порівнянні з першими двома ін'єкціями.
Також фармацевтична компанія оголосила, що в серпні почне відчувати бустерний дозу для боротьби зі штамом коронавірусу Дельта, який вважається більш заразним.
Як відомо, вакцинацію від Covid-19 вже провели майже пів мільйону киян.
Нагадаємо, 12 липня в Україну доставили ще пів мільйона доз китайської вакцини.
Також повідомлялося, що Pfizer тепер доступний у центрах вакцинації.
Слід зауважити, що європейський регулятор заявив про серйозні побічні ефекти після вакцин Pfizer і Moderna.
Водночас Pfizer розробляє вакцину проти Covid-19 штаму «Дельта».
В Україні вже діють приблизно 200 центрів щеплень проти коронавірусу. Вакцинують як тих, кого попередньо запросили на щеплення, так і тих, хто записаний, але прийшов без запрошення. Для них є дві окремі черги. Та пріоритет надають літнім людям.
Для вакцинації слід записатися до листа очікування вакцинації проти Covid-19 через «Дію» або гарячу лінію МОЗ. Для щеплення у Києві можна також записатися через портал для пацієнтів Helsi.me.
Також МОЗ роз’яснило, як виправити помилки в ковід-сертифікатах.