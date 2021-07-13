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    Covid-19: ВООЗ виступає проти обов’язкового третього щеплення

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    Pfizer в найближчі дні може оголосити чиновникам уряду США про необхідність введення третьої дози вакцини від Covid-19 для більш стійкого імунітету - Covid-19: ВООЗ виступає проти обов’язкового третього щеплення
    Pfizer в найближчі дні може оголосити чиновникам уряду США про необхідність введення третьої дози вакцини від Covid-19 для більш стійкого імунітету

    Зараз важливо, щоб вакцини для перших двох доз отримали бідніші країни

    Всесвітня організація охорони здоров’я виступила проти введення третього щеплення від Covid-19 тим, хто вже отримав дві дози препарату.

    Як заявив гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус, зараз важливо, щоб вакцини для перших двох доз отримали бідніші країни.

    Він підкреслив, що в той час як деякі країни і регіони вже замовляють мільйони третіх доз, інші країни ще не змогли отримати вакцини для своїх медиків і вразливих груп населення.

    Коментуючи наміри виробників вакцин Pfizer і Moderna пропонувати вже масово вакцинованих країнам закупівлю додаткових доз, глава ВООЗ закликав передати ці дози міжнародній програмі COVAX, яка забезпечує препаратами бідніші країни.

    У свою чергу експерт з імунізації Анн Ліндстранд заявила, що поки немає достатніх даних, що повністю щепленим людям необхідні додаткові дози вакцини.

    За її словами, з часом ефективність у різних препаратів знижується, але якщо людина прищепилась будь-якою із схвалених ВООЗ вакцин, вона добре захищена.

    Експерт зазначила, що зараз набагато важливіше забезпечити вакцинацію якомога більшої кількості людей, ніж вводити додаткові дози тим, хто вже прищепився, з огляду на обмежені ресурси з виробництва препаратів.

    Вона вважає, що країнам, які почали використовувати треті дози, можливо, варто переглянути підхід до програми вакцинації і поділитися препаратами з державами, де їх не вистачає.

    Раніше представники фармкомпанії Pfizer в найближчі дні можуть оголосити чиновникам уряду США про необхідність введення третьої дози вакцини від Covid-19 для більш стійкого імунітету.

    Результати досліджень показали, що бустерна доза Pfizer, яку вводили через шість місяців після другого щеплення, збільшила кількість антитіл в 5-10 разів у порівнянні з першими двома ін'єкціями.

    Також фармацевтична компанія оголосила, що в серпні почне відчувати бустерний дозу для боротьби зі штамом коронавірусу Дельта, який вважається більш заразним.

    Як відомо, вакцинацію від Covid-19 вже провели майже пів мільйону киян.

    Нагадаємо, 12 липня в Україну доставили ще пів мільйона доз китайської вакцини.

    Також повідомлялося, що Pfizer тепер доступний у центрах вакцинації.

    Слід зауважити, що європейський регулятор заявив про серйозні побічні ефекти після вакцин Pfizer і Moderna.

    Водночас Pfizer розробляє вакцину проти Covid-19 штаму «Дельта».

    В Україні вже діють приблизно 200 центрів щеплень проти коронавірусу. Вакцинують як тих, кого попередньо запросили на щеплення, так і тих, хто записаний, але прийшов без запрошення. Для них є дві окремі черги. Та пріоритет надають літнім людям.

    Для вакцинації слід записатися до листа очікування вакцинації проти Covid-19 через «Дію» або гарячу лінію МОЗ. Для щеплення у Києві можна також записатися через портал для пацієнтів Helsi.me.

    Також МОЗ роз’яснило, як виправити помилки в ковід-сертифікатах.

    Теги: США щеплення населення ВООЗ коронавірус
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    Covid-19: ВООЗ виступає проти обов’язкового третього щеплення