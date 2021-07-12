Вакцинацію від Covid-19 вже провели майже пів мільйону киян

Сьогодні у столиці щепитися можна, зокрема, Центрі масової вакцинації

Серед вакцинованих більшу частину становлять медики.

За минулий тиждень у Києві від Covid-19 було вакциновано 99 484 особи. Загалом у столиці вже імунізовано 484 730 осіб: одну дозу отримали 327 862 особи, дві – 156 868. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

«Столиця тримає лідерську позицію у вакцинації проти Covid-19. Серед вакцинованих більшу частину становлять медики: їх щеплено 77 109 осіб. Майже 76 тисяч працівників освітньої галузі столиці теж отримали щеплення. Наразі ці дві категорії проходять ревакцинацію. Також щеплення роблять людям похилого віку – кому за 60 років. Їх вакцинували понад 94 тисячі. Також вакцинували військовослужбовців в ООС – 6 161 особу. Працівників та утриманців інтернатів вакциновано 4 016 осіб», – розповів Поворозник.

За його словами, сьогодні у столиці вакцинуватися можна і в Центрі вакцинації на Лівобережній, і в мінівакцинальних центрах, що працюють на вихідних, і в пунктах щеплень Центрів первинної медико-санітарної допомоги районів Києва. В усіх цих закладах щеплюють вакциною CoronaVac виробництва китайської компанії Sinovac Biotech.

«Вакциною Сomirnaty виробництва Pfizer-BioNTech, згідно з дорожньою картою Міністерства охорони здоров’я України, щеплюють визначені цільові групи: ревакцинують працівників освітньої галузі, працівників законодавчих, виконавчих та судових органів влади центрального, регіонального та місцевого рівнів та органів місцевого самоврядування. Також розпочато вакцинацію у трудових колективах компаній, у штаті яких понад 50 осіб. Наразі у 268 колективах вже розпочато вакцинацію», – зазначив Поворозник.

Як відомо, 29 травня у Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті в Києві розпочав роботу Центр вакцинації від коронавірусу.

Із 5 липня Центр вакцинації від Covid-19 в Києві працює щодня – з 10:00 до 17:30.

Також у Києві від Covid-19 можна щепитися у пунктах вакцинації, що працюватимуть в режимі мінівакцинальних центрів кожні вихідні.

Але кияни масово їдуть до Чернігова, щоб зробити щеплення вакциною Pfizer.

Чернігів став першим містом в Україні, де в центрах масової вакцинації можна отримати дозу препарату Pfizer.

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