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    В Австралії розпочалися клінічні випробування нового типу вакцини проти Covid

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    Новий&nbsp;препарат націлений на зниження ризику зараження - В Австралії розпочалися клінічні випробування нового типу вакцини проти Covid
    Новий препарат націлений на зниження ризику зараження
    Фото з відкритих джерел

    Вакцина у вигляді назального спрею стане доступна пацієнтам орієнтовно через кілька років

    Австралійські дослідники почали клінічні випробування нового типу вакцини проти Covid-19, яка буде вводитися в організм за допомогою назального спрея. Про це повідомляє Голос Америки.

    Незалежний комітет з етики Австралії схвалив початок досліджень.

    Вчені з компанії Nucleus Network (місто Брісбен) припускають, що нова вакцина може виявитися більш ефективною в порівнянні з препаратами AstraZeneca та Pfizer. Крім того, на вакцинацію зможуть наважитися багато людей, які бояться ін’єкцій.

    До цього часу вакцинація в Австралії проходить повільними темпами в порівнянні з іншими країнами. Серед причин – проблеми з поставками препаратів, недоліки планування з боку державних органів і нерішучість самих австралійців, «заспокоєних» відносно низьким рівнем зараження коронавірусом в країні. На цей час в Австралії схвалені для використання дві Covid-вакцини, AstraZeneca і Pfizer.

    Медичний директор Nucleus Network доктор Пол Гріффін говорить, що в той час, як вже наявні вакцини в основному захищають людей від ускладнень Covid, австралійський препарат націлений на зниження ризику зараження.

    Вакцина у вигляді назального спрею стане доступна пацієнтам орієнтовно через кілька років.

    «Основна перевага полягає в тому, що, коли ми вводимо вакцину тим же шляхом, по якому в організм потрапляє патоген або вірус, це підсилює ефективність. І, як ми сподіваємося, фактично запобігає проникненню вірусу», – розповів науковець.

    Нагадаємо, станом на 20 червня, повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби Covid-19 в Україні з кінця лютого отримали 359 тис. тисяч людей. При цьому загалом зробили вже 2,08 мільйони щеплень, за останню добу з яких – 25, тисяч, більшість з них – першою дозою.

    Теги: Австралія хвороби вакцинація вірус коронавірус
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    В Австралії розпочалися клінічні випробування нового типу вакцини проти Covid