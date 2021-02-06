Джобс і Маккейн вмерли не в Україні. Головлікар Інституту раку спростував міф про те, що у нас погано лікують онкологію
Андрій Безносенко: «Немає онкологічного закладу в світі, який може гарантувати стовідсоткове одужання при четвертій стадії»
Головний лікар Національного інституту раку Андрій Безносенко переконує, що українські онкологи ні чим не гірші фахівці, від світових. А те, що українські пацієнти часто виїздять за кордон на лікування, це наслідок сумнівної інформації, яку активно поширюють ЗМІ. «Нагадаю, що людина, яка винайшла iPhone і Macintosh, Стів Джобс, або оперний співак Лучано Паваротті, чи американський сенатор Джон Маккейн померли від раку, але жоден з них не лікувався в Україні, вони лікувалися у найкращих лікарнях світу», – наголосив Безносенко в інтерв’ю «Главкому», опублікованому в день боротьби з раком.
Уся проблема, на думку фахівця, в тому, що українці не ретельно стежать за своїм здоров’ям, і найчастіше помирають через велику занедбаність хвороби. «Наші пацієнти помирають частіше, ніж в розвинутих країнах. Бо в тих кранах розвинутий скринінг чи рання діагностика, яка дозволяє виявити рак на ранніх стадіях. Немає онкологічного закладу в світі, який може гарантувати стовідсоткове одужання при четвертій стадії», – зазначає медик.
Головний лікар Інститут також наголошує, що українські хірурги постійно працюють над вдосконаленням своїх знань, регулярно їздять на конференції з доповідями і на стажування. «Подекуди ми точно кращі тих країн, які є нашими сусідами. Проте пацієнти з України чомусь все одно намагаються лікуватися за кордоном. Хоча я запевняю, що тут дешевше лікуватися хіміотерапією, ніж за кордоном, бо там вам доведеться усе за власні кошти купувати. Променева терапія у нас стає досконалішою. Купують і встановлюють лінійні прискорювачі, цього року їх відкриють вже і у Вінниці, і в Запоріжжі, Миколаєві. Минулого року такі з’явилися на Київщині, у Чернігові», – розповів онколог.
Нагадаємо, з 1 квітня в Україні запрацює нова Програма медичних гарантій. Вона включає перелік додаткових послуг, які пацієнти можуть отримувати безкоштовно, за рахунок держави. Розширення гарантій торкнеться також онкохворих. Програмою передбачені зростання видатків на лікування хворих на рак. Наприклад, сума коштів, яка виділяється на лікування хіміотерапією для одного дорослого пацієнта зросте з 17,8 до 25,5 тис. грн. Проте, за готовність медичного закладу надавати медичну допомогу дітям до 18 років додаватиметься коефіцієнт до цієї суми у розмірі 3,55%.
Програмою медичних гарантій будуть додані такі пакети з новими тарифами:
- Хіміотерапевтичне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у дорослих та дітей у стаціонарних та амбулаторних умовах;
- Радіологічне лікування та супровід пацієнтів з онкологічними захворюваннями у дорослих та дітей;
- Лікування та супровід пацієнтів з гематологічними та онкогематологічними захворюваннями дорослих та дітей в амбулаторних стаціонарних умовах
Лікування онкохворих пацієнтів в Україні стало частково безплатним для пацієнтів із запровадженням навесні минулого року другого етапу медичної реформи. Але як розповідають самі онкохворі, часом свої права доводиться відстоювати, оскільки не всі лікарні радо надають необхідне лікування за бюджетний кошт. В інтернеті не важко знайти численні розповіді пацієнтів про те, як вони добиваються гарантованого державою.
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