Джобс і Маккейн вмерли не в Україні. Головлікар Інституту раку спростував міф про те, що у нас погано лікують онкологію

Андрій Безносенко: «Немає онкологічного закладу в світі, який може гарантувати стовідсоткове одужання при четвертій стадії»

Головний лікар Національного інституту раку Андрій Безносенко переконує, що українські онкологи ні чим не гірші фахівці, від світових. А те, що українські пацієнти часто виїздять за кордон на лікування, це наслідок сумнівної інформації, яку активно поширюють ЗМІ. «Нагадаю, що людина, яка винайшла iPhone і Macintosh, Стів Джобс, або оперний співак Лучано Паваротті, чи американський сенатор Джон Маккейн померли від раку, але жоден з них не лікувався в Україні, вони лікувалися у найкращих лікарнях світу», – наголосив Безносенко в інтерв’ю «Главкому», опублікованому в день боротьби з раком.

Уся проблема, на думку фахівця, в тому, що українці не ретельно стежать за своїм здоров’ям, і найчастіше помирають через велику занедбаність хвороби. «Наші пацієнти помирають частіше, ніж в розвинутих країнах. Бо в тих кранах розвинутий скринінг чи рання діагностика, яка дозволяє виявити рак на ранніх стадіях. Немає онкологічного закладу в світі, який може гарантувати стовідсоткове одужання при четвертій стадії», – зазначає медик.

Головний лікар Інститут також наголошує, що українські хірурги постійно працюють над вдосконаленням своїх знань, регулярно їздять на конференції з доповідями і на стажування. «Подекуди ми точно кращі тих країн, які є нашими сусідами. Проте пацієнти з України чомусь все одно намагаються лікуватися за кордоном. Хоча я запевняю, що тут дешевше лікуватися хіміотерапією, ніж за кордоном, бо там вам доведеться усе за власні кошти купувати. Променева терапія у нас стає досконалішою. Купують і встановлюють лінійні прискорювачі, цього року їх відкриють вже і у Вінниці, і в Запоріжжі, Миколаєві. Минулого року такі з’явилися на Київщині, у Чернігові», – розповів онколог.