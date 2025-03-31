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ЗМІ: представник МОЗ не зміг пояснити, чому до списку ліків зі знижкою увійшов клофелін

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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ЗМІ: представник МОЗ не зміг пояснити, чому до списку ліків зі знижкою увійшов клофелін

Влада склала список сотні ліків, ціни на які з 1 березня мали бути знижені на 30%

У Міністерстві охорони здоров’я не змогли чітко відповісти, які саме лікарські засоби увійшли до так званого списку ТОП-100, ціни на які з 1 березня мали бути знижені на 30%. Про це повідомляє УНН з посиланням на поінформованого співрозмовника.

Таке запитання до МОЗ виникло під час закритої наради з заступницею керівника Офісу Президента Іриною Верещук після того, як учасники звернули увагу на наявність у списку препарату клофелін. Ефективність та актуальність цього засобу в сучасній медичній практиці викликає сумніви, і заступниця голови ОП Ірина Верещук поставила під сумнів доцільність включення його до переліку «пріоритетних» для здешевлення.

Заступник міністра охорони здоров’я Едем Адаманов, який представляв відомство на нараді, не зміг прокоментувати, чому саме цей препарат опинився в списку, і визнав, що не пам’ятає весь перелік ТОП-100 https://moz.gov.ua/uk/liki-cini-na-yaki-budut-znizheni. При цьому він зазначив, що список формувався «на основі даних компанії Proxima Research».

Однак цю заяву фактично спростував представник самої компанії, який також був присутній на зустрічі. За його словами, аналітики Proxima Research не брали участі у складанні списку, хоча готові провести незалежний аналіз і визначити, наскільки він відповідає реальному попиту на українському ринку.

Попри це, МОЗ продовжило наполягати на тому, що саме аналітика Proxima була базою для формування списку.

У відповідь на це Ірина Верещук запропонувала Proxima підготувати об’єктивний перелік дійсно популярних ліків серед українців і пообіцяла передати його Президенту Володимиру Зеленському.

Теги: Міністерство охорони здоров'я уряд ліки

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